Per il CEO di Standard Chartered la blockchain è il futuro

Secondo il CEO di Standard Chartered, in futuro tutti i pagamenti saranno effettuati sulla blockchain e il denaro sarà digitale.

Parlando all’evento Hong Kong FinTech Week, il CEO della banca londinese Standard Chartered, Bill Winters, ha affermato che il mondo finanziario è sull’orlo di una grande trasformazione. Per l’esperto le transazioni finiranno per essere effettuate sulla blockchain.

“La nostra convinzione, condivisa anche dalla leadership di Hong Kong, è che alla fine quasi tutte le transazioni passeranno sulla blockchain e che tutto il denaro sarà digitale,” ha dichiarato Winters.

Ha spiegato che il passaggio richiederà anni di test e collaborazione tra governi, autorità di vigilanza e settore privato. “Pensate a cosa significa: una completa riorganizzazione del sistema finanziario”, ha aggiunto.

Standard Chartered, con sede a Londra e quotata anche a Hong Kong, è una delle banche che sta puntando di più sulla tecnologia blockchain. Gestisce servizi di custodia di asset digitali, piattaforme di trading e progetti di tokenizzazione.

Durante il suo intervento, Bill Winters ha lodato Hong Kong per il ruolo da apripista nella regolamentazione e nell’innovazione finanziaria.

Le sue parole arrivano in un momento in cui la città si sta consolidando come hub asiatico degli asset digitali. Sono già attivi progetti pilota sulla tokenizzazione e un quadro di licenze per gli exchange, con Standard Chartered direttamente coinvolta.

Standard Chartered sta sviluppando una stablecoin

Inoltre, la banca sta sviluppando una stablecoin “peggata” al dollaro di Hong Kong in collaborazione con Animoca Brands e HKT.

Per Winters il progetto è un passo fondamentale verso la creazione di una nuova infrastruttura di pagamento digitale per il commercio internazionale.

Il CEO di Standard Chartered non è l’unico che sta puntando sulla tokenizzazione.

Il fondatore di Robinhood, Vlad Tenev, l’ha descritta come “un treno merci diretto verso la finanza mainstream entro cinque anni”, mentre Larry Fink, CEO di BlackRock, ha previsto che “ogni asset class” sarà prima o poi tokenizzata, trasformando profondamente il settore degli investimenti.

La divisione venture capital di Standard Chartered lancerà un fondo dedicato agli asset digitali

Oltre alla stablecoin, SC Ventures, la divisione venture capital di Standard Chartered, lancerà un fondo da 250 milioni di dollari dedicato agli asset digitali e all’innovazione dei servizi finanziari. Il debutto è previsto per il 2026, con il sostegno di investitori del Medio Oriente.

Durante la conferenza Money 20/20 a Riyadh, Gautam Jain, membro operativo di SC Ventures, ha spiegato che il fondo si concentrerà su blockchain, tokenizzazione e altre opportunità legate agli asset digitali regolamentati, in linea con la strategia della banca di rafforzare la propria presenza nel settore fintech.

Inoltre, SC Ventures punta a creare anche un fondo africano da 100 milioni di dollari e sta valutando il lancio del suo primo fondo di venture debt.

Fondata nel 2018, la divisione si è espansa rapidamente in diverse regioni, avviando quest’anno nuove operazioni in Arabia Saudita. Entro il 2026, prevede di istituire un fondo nazionale dedicato a partecipazioni di minoranza e a nuove iniziative imprenditoriali.

All’inizio del 2025, Standard Chartered ha ottenuto una licenza in Lussemburgo per offrire servizi di custodia di criptovalute nell’ambito del regolamento MiCA dell’Unione Europea.

L’autorizzazione segue quella concessa a Dubai, dove la banca aveva già lanciato servizi di custodia crypto sotto la supervisione della DFSA.







