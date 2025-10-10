PEPE esplosivo: torna il segnale che anticipò il 10x!
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
La meme coin PEPE è famosa soprattutto per i suoi spettacolari rally. Attualmente, PEPE si mantiene al di sopra di un supporto chiave a 0,00000090 dollari nonostante una perdita di quasi il 9% nella settimana.
I segnali tecnici, però, sembrano suggerire che l’attuale calma potrebbe precedere una nuova ondata rialzista. Anche se il mercato è inattivo, PEPE sembra ribollire sotto la superficie.
PEPE si attiva, WEPE rifiuta di dormire
Dopo aver costruito una rampa di lancio perfetta per il suo rappresentante a Wall Street, PEPE sembra prepararsi a un nuovo lancio.
Vista l’efficacia con cui WEPE è riuscita a diventare una delle meme coin più in vista del momento, c’è da scommettere sulla violenza del vento che sta per alzarsi. Infatti, grazie alla notorietà di Pepe the frog, Wall Street Pepe (WEPE) conta oggi una delle comunità più dinamiche della meme-economy. Il suo modello si basa su un sottile equilibrio tra rarità e utilità.
Più del 50% dell’offerta totale è già stata bruciata, mentre un sistema di staking esclusivo premia i possessori più fedeli. Questo meccanismo limita la pressione di vendita, stabilizza il prezzo e alimenta la speculazione a lungo termine.
L’interesse per WEPE si ravviva proprio nelle fasi di calma del mercato. Quando PEPE costruisce i suoi supporti, WEPE attira capitali alla ricerca di una leva meme a carattere “premium”.
Una stabilità ingannevole prima dell’esplosione?
I dati on-chain mostrano un comportamento simile a quello osservato prima del precedente rally 10x di PEPE. Secondo i dati condivisi da Pepe Whale su X, il token rimbalza più volte sulla sua base di supporto, a dimostrazione del forte interesse degli acquirenti in questa zona.
Questa fase di consolidamento potrebbe fungere da piattaforma di lancio per un nuovo movimento parabolico. L’analista noto su X con lo pseudonimo @EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL paragona addirittura la configurazione attuale a quella dell’inizio del 2024, proprio prima del rally che aveva portato PEPE al rango di meme star del mercato.
Dal punto di vista tecnico:
- Il MACD mostra un incrocio rialzista nascente, che indica una perdita di forza dei venditori.
- L’indicatore RSI stocastico risale dalla zona di ipervenduto, segnalando una ripresa dello slancio.
- L’indice RSI rimane vicino a 40, una zona storicamente favorevole alle inversioni di tendenza.
In chiaro, la struttura attuale evoca un pattern pre-rally, in cui la pressione di vendita si esaurisce mentre le balene accumulano.
Un livello chiave da difendere prima della ripresa
Il grafico giornaliero rimane tuttavia fragile. I venditori continuano a difendere la resistenza a 0,00000097 dollari, mentre il livello di 0,00000090 dollari funge da supporto cruciale.
Finché questa soglia regge, la probabilità di un’inversione rialzista rimane intatta. Un breakout al di sopra di 0,00000097 dollari aprirebbe la strada al livello del più importante breakout a 0,00000115 dollari, che la maggior parte degli analisti tecnici considera l’obiettivo immediato.
Al contrario, un breakdown al di sotto di 0,00000090 dollari indebolirebbe la struttura. Il successivo supporto si trova intorno a 0,00000085 dollari e un fallimento a questo livello potrebbe rimandare a più lungo termine qualsiasi scenario rialzista.
La storia sta per ripetersi?
I cicli di PEPE si susseguono e si assomigliano: prima una fase di accumulo silenzioso, poi un rally esplosivo alimentato dalla speculazione. Il mercato sembra attualmente in questo periodo di latenza. Bisogna diffidare dell’acqua che sembra dormire in apparenza.
Le condizioni sono quindi favorevoli per una nuova ondata rialzista, a patto che il supporto attuale regga. Gli investitori che detengono posizioni a lungo termine potrebbero quindi essere ricompensati ancora una volta se lo scenario dovesse ripetersi.
- Shock finanziario: XRP supera BlackRock, Wall Street impazzisce!
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 9 ottobre 2025 – Ecco perché le balene stanno vendendo
- XRP verso nuovi record? Previsti $10 miliardi di afflussi negli ETF
- Claude AI prevede il prezzo di XRP, PEPE e PI entro la fine del 2025
- XRP sotto pressione: perché le balene stanno vendendo?
- Shock finanziario: XRP supera BlackRock, Wall Street impazzisce!
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 9 ottobre 2025 – Ecco perché le balene stanno vendendo
- XRP verso nuovi record? Previsti $10 miliardi di afflussi negli ETF
- Claude AI prevede il prezzo di XRP, PEPE e PI entro la fine del 2025
- XRP sotto pressione: perché le balene stanno vendendo?