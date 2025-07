PENGU in rialzo del 12%: festa per il quarto anniversario dei Pudgy Penguins

Il prezzo di PENGU gode dell’aumento dei volumi di trading, le nuove quotazioni e il successo del gioco per mobile di Pudgy Penguins.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 23, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di PENGU torna a crescere grazie a una combinazione di fattori positivi che l’hanno riportato alla ribalta.

Nell’ultima settimana ha registrato un aumento a doppia cifra, dando il via a ipotesi su un possibile rally verso nuovi massimi.

PENGU mostra nuovo slancio

Al momento PENGU viene scambiato intorno a 0,04121 dollari, in un range giornaliero compreso tra 0,0360 e 0,0458.

Secondo i dati di CoinMarketCap, il token è salito fino al 12% nelle ultime 24 ore, il 40% nell’ultima settimana e ha messo a segno un impressionante 384% nell’ultimo mese, segnando una svolta rispetto al calo dell’anno scorso.

Fonte CoinMarketCap

Il token resta ancora sotto il massimo storico di circa 0,069 dollari raggiunto a dicembre 2024, ma le tendenze recenti lasciano pensare che lo slancio si stia ricreando.

JUST IN: $PENGU surpasses 868,000 holders as price surge continues. pic.twitter.com/5Rmyia1rjs — Whale Insider (@WhaleInsider) July 22, 2025

Secondo WhaleInsider, Pudgy Penguin (PENGU) ora è in mano a oltre 868.000 trader, segno di rinnovato interesse sia da parte di grandi investitori sia dei piccoli che hanno contribuito ad alimentare l’andamento rialzista.

Fonte CoinGlass

Coinglass riporta inoltre che l’open interest è cresciuto del 31% fino a circa 748 milioni di dollari, mentre il volume degli scambi è aumentato di quasi il 42% arrivando a circa 5,99 miliardi di dollari.

Un altro elemento che sostiene il sentiment è la possibilità che venga richiesta l’approvazione di un ETF associato a PENGU.

Diversi osservatori sui social hanno ipotizzato che l’approvazione di un ETF dedicato potrebbe far schizzare il prezzo. Alcuni immaginano un balzo fino a 30 centesimi se la SEC dovesse dare il via libera.

Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, molti credono che una decisione del genere possa arrivare tra fine luglio e metà settembre 2025, basandosi sulle tempistiche tipiche dell’autorità responsabile. Gli analisti pensano che metà agosto possa essere un momento chiave per questa decisione.

C’è da dire che questo nuovo slancio coincide anche con il quarto anniversario degli NFT Pudgy Penguins. Questi NFT e il token PENGU sono legati al marchio Igloo. Per questo, notizie positive sugli NFT sono viste con ottimismo anche per la meme coin.

Cresce la presenza sugli exchange: Gemini aggiunge PENGU e Binance Futures si attiva

L’attività sugli exchange sta dando ulteriore sostegno alla narrativa rialzista di PENGU. Gemini ha annunciato l’integrazione del token PENGU. Gli utenti possono depositare, prelevare e scambiare PENGU sulla loro piattaforma, facilitando l’accesso al token e aumentando la sua liquidità.

Inoltre, Binance Futures lancerà oggi, 23 luglio, i contratti perpetui USDⓈ-M PENGUUSDC, offrendo ai trader nuove opzioni per scommettere sui movimenti del prezzo di PENGU.

Inoltre un analista crypto ha previsto che il prezzo di PENGU possa raddoppiare o triplicare rapidamente se lo slancio dovesse continuare, citando i livelli di resistenza relativamente bassi oltre la soglia dei 5 centesimi.

Va anche detto che PENGU lancerà presto il suo gioco mobile su Apple App Store e Google Play.

Il prezzo del token è cresciuto rapidamente dopo questo annuncio, segno di forte interesse per l’ingresso di Pudgy Penguins nel mondo del mobile gaming.

Dal punto di vista tecnico, il prezzo di PENGU ha superato diverse resistenze di breve termine. Se i grandi investitori continueranno ad acquistare, i volumi di scambio resteranno elevati e le voci sull’ETF si intensificheranno, gli analisti ritengono che potrebbe verificarsi presto un movimento di prezzo importante.

Alternative dotate di utilità che stanno conquistando il mercato prima della quotazione

Tra i progetti in presale, uno merita di essere preso in considerazione con attenzione. Si tratta di Bitcoin Hyper (HYPER), la prima soluzione Layer2 pensata esclusivamente per Bitcoin e sviluppata sfruttando la tecnologia della Solana Virtual Machine.

La SVM permette transazioni istantanee, costi bassissimi e assicura tutto il necessario per portare la DeFi alla portata della maggiore crypto del pianeta.

Ora in presale, il progetto ha attirato grande attenzione e continua ad accumulare finanziamenti da parte degli investitori che vogliono essere i primi a finanziare il progetto. Si può comprare HYPER in presale direttamente sul sito ufficiale del progetto e scambiare i token proposti al momento per 0,012375 dollari con le principali crypto come USDT e SOL.