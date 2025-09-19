Nuova era per PayPal: integra Bitcoin ed Ethereum nel proprio sistema di pagamento
Il noto servizio di pagamento si sta spingendo sempre più a fondo nel mondo delle criptovalute. Solo poche settimane fa PayPal aveva annunciato l’intenzione di rendere le criptovalute disponibili per i pagamenti al dettaglio; ora compie un ulteriore passo avanti.
In futuro, gli utenti negli Stati Uniti avranno la possibilità di utilizzare le criptovalute per i pagamenti peer-to-peer. A breve, i clienti PayPal potranno inviare direttamente Bitcoin, Ethereum e la stablecoin proprietaria PYUSD. Il trasferimento di denaro non genererà obblighi fiscali.
Inviare denaro sarà semplice come sempre
PayPal si conferma come uno dei servizi di pagamento digitale più intuitivi e rapidi, noto per consentire trasferimenti di denaro da utente a utente in pochi secondi, in totale sicurezza. Con l’integrazione di criptovalute come Bitcoin, Ethereum e la stablecoin PYUSD, le transazioni digitali diventano ancora più versatili.
Gli utenti potranno effettuare operazioni non solo tramite l’app principale di PayPal ma anche attraverso Venmo, il servizio di pagamento interno dell’azienda, e altri wallet compatibili. Questa strategia permette a PayPal di consolidare la propria posizione nel mainstream finanziario, dimostrando che le criptovalute possono essere facilmente utilizzate nella vita quotidiana senza complicazioni tecniche.
Un’altra novità chiave è la possibilità di creare link di pagamento monouso, inviabili o ricevibili come messaggi. Questi link possono essere inseriti direttamente in conversazioni via SMS, WhatsApp o email, semplificando ulteriormente il trasferimento di denaro.
L’obiettivo è duplice: rendere più immediato e comodo l’invio di fondi tra privati e, allo stesso tempo, attirare nuovi utenti e fidelizzare quelli già esistenti attraverso strumenti pratici e innovativi.
Partenza dagli USA, Europa nel mirino
Il nuovo servizio sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, con l’intenzione di estenderlo rapidamente ai mercati internazionali. PayPal ha annunciato che Regno Unito e Italia saranno tra i primi paesi europei a ricevere la funzionalità, seguiti da ulteriori mercati nei prossimi mesi.
Il segmento peer-to-peer continua a crescere a ritmi sostenuti, confermandosi come uno dei mercati più dinamici per i servizi di pagamento digitale. In questo contesto, l’iniziativa di PayPal appare naturale e strategica, considerando i forti tassi di adozione e crescita registrati dall’azienda nel settore P2P negli ultimi anni.
La decisione di PayPal di integrare Bitcoin, Ethereum e la stablecoin PYUSD nel proprio sistema di pagamento rappresenta un passo significativo per la diffusione delle criptovalute nel mainstream finanziario. La piattaforma, grazie alla sua enorme base di utenti e alla facilità d’uso consolidata, può avvicinare le criptovalute a milioni di persone che fino a oggi non le hanno mai utilizzate.
Questo tipo di integrazione aumenta la liquidità e la circolazione delle valute digitali, stimolando al contempo fiducia tra utenti meno esperti. Inoltre, offrendo la possibilità di transazioni peer-to-peer semplici, sicure e senza obblighi fiscali immediati, PayPal rende le criptovalute più accessibili per pagamenti quotidiani, contribuendo a rafforzare la loro utilità reale e a favorire l’adozione diffusa nel mercato globale.
