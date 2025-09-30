Pakistan porta Bitcoin nell’agenda ONU e mira a rafforzare i legami con gli USA!

La discussione si è concentrata sull'esplorazione di vie per migliorare la cooperazione tra Stati Uniti e Pakistan in materia di criptovalute.

Il ministro pakistano per le criptovalute e la blockchain, Bilal bin Saqib, ha tenuto un incontro ad alto livello alla Casa Bianca con il consulente del presidente Trump in materia di criptovalute, Patrick Witt, per discutere della collaborazione nel settore delle criptovalute e della blockchain.

Saqib ha dichiarato:

“Ho esplorato come il Pakistan possa attingere all’esperienza degli Stati Uniti per sbloccare nuove opportunità nel settore delle risorse digitali. È stata una giornata straordinaria per il Pakistan a Washington”.

A remarkable day for Pakistan in Washington. As our leadership engaged with the POTUS, I explored how Pakistan can draw on US experience to unlock new opportunities in the digital assets space. 🇵🇰🇺🇸 https://t.co/kpzSr7xuNv — Bilal bin Saqib MBE (@Bilalbinsaqib) September 26, 2025

Secondo i media locali, la discussione si è concentrata sull’esplorazione di strade per migliorare la cooperazione in materia di criptovalute tra gli Stati Uniti e il Pakistan. Inoltre, entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di partnership guidate dall’innovazione.

Il ministro Saqib ha evidenziato gli sforzi del Pakistan per raggiungere una leadership globale nel settore delle criptovalute, sottolineando che la collaborazione contribuirebbe a rafforzare le relazioni bilaterali.

Inoltre, Saqib ha aggiunto che il Pakistan sta attivamente perseguendo politiche che accelererebbero l’innovazione tecnologica moderna.

L’incontro di Saqib con la controparte statunitense nel settore delle criptovalute è avvenuto a distanza di pochi giorni dal suo incontro con il ministro dello Sviluppo digitale e dell’innovazione del Kazakistan, Zhaslan Madiyev, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

In un post pubblicato su X in occasione dell’incontro, Saqib ha suscitato le speculazioni della comunità scrivendo:

“Forse è giunto il momento di emanare la prima risoluzione delle Nazioni Unite sulle criptovalute”.

È in arrivo la prima risoluzione delle Nazioni Unite sul Bitcoin?

Parlando a margine dell’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Bilal bin Saqib ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale, della blockchain e della governance digitale per le economie emergenti come il Pakistan. Saqib ha affermato:

“È fondamentale partecipare alla definizione del dibattito globale sull’intelligenza artificiale, la blockchain e la governance digitale, perché il futuro di queste tecnologie non sarà scritto solo in Occidente, ma anche nel Sud del mondo”.

Inoltre, ha mostrato un cartello con il simbolo di Bitcoin alle Nazioni Unite e ha dichiarato:

“È ora che il mondo prenda in considerazione la prima risoluzione delle Nazioni Unite sul Bitcoin”.

It’s time the world considered the first UN Resolution on Bitcoin. 🟧 pic.twitter.com/NyA05CrplT — Bilal bin Saqib MBE (@Bilalbinsaqib) September 25, 2025

Finora l’Assemblea Generale ha approvato risoluzioni sul clima, la pace e lo sviluppo sostenibile, ma non ha ancora discusso di Bitcoin.

Il Pakistan segue da vicino il playbook statunitense sulle criptovalute

Il Paese asiatico è ora al terzo posto nell’indice globale di adozione delle criptovalute 2025 di Chainalysis. Secondo le stime del settore, più di 40 milioni di pakistani sono già utenti attivi di criptovalute, un numero che rivaleggia con la partecipazione alla finanza tradizionale.

Saqib ha sottolineato che milioni di cittadini utilizzano strumenti digitali per ricevere rimesse più velocemente e a costi inferiori. Ha definito questa adozione una “necessità”, piuttosto che un fenomeno dettato da cicli di hype.

Il Pakistan ha già annunciato la sua riserva strategica di Bitcoin. Saqib ha riconosciuto agli Stati Uniti il merito di aver aperto la strada alla diffusione delle criptovalute in Pakistan, aggiungendo che questi Bitcoin non sono destinati alla speculazione.