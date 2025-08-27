Pagamenti globali: Google sfida Ripple, Circle e Stripe

Google lancia GCUL, una blockchain Layer-1 per i pagamenti transfrontalieri, sfidando gli attuali operatori del settore come Ripple, Circle e Stripe.

Di recente, Google Cloud ha presentato un nuovo Universal Ledger (GCUL), una piattaforma blockchain Layer-1 per i pagamenti transfrontalieri. La decisione di Google costituisce una sfida agli attuali operatori di mercato come Ripple, Stripe e Circle, che forniscono infrastrutture per pagamenti istantanei in tutto il mondo.

Il gigante tecnologico ha annunciato di aver progettato GCUL per essere semplice, flessibile e sicuro da usare.

Il GCUL di Google sfida gli operatori leader del settore come Ripple, Circle e Stripe

La nuova rete blockchain Layer-1, Google Cloud Universal Ledger (GCUL), è stata progettata per semplificare i pagamenti transfrontalieri e i regolamenti patrimoniali. Questo sviluppo è conforme all’attuale strategia del gigante tecnologico, che di recente sta aumentando la sua partecipazione nel miner di Bitcoin CleanSpark e sta esplorando ulteriori opportunità nel settore, a partire dalla tecnologia blockchain fino ai programmi di affiliazione crypto.

Il responsabile globale della strategia per il web3 presso Google Cloud, Rich Widmann, ha affermato che la piattaforma GCUL è pensata in particolare per gli istituti finanziari e presenta contratti intelligenti basati su Python.

Inoltre, ha anche condiviso un grafico che confronta i vantaggi di GCUL rispetto agli operatori esistenti come Stripe e Circle. Nel suo ultimo post su LinkedIn, Widmann ha aggiunto che GCUL trarrà vantaggio dalla vasta distribuzione di Google e fungerà da livello infrastrutturale neutrale.

Regolamento transfrontaliero GCUL – Fonte: Rich Widmann

Widmann ha anche affermato che:

“A differenza delle reti proprietarie, dove Tether non opererebbe sulla blockchain di Circle e Adyen probabilmente non adotterebbe quella di Stripe, GCUL è aperto a qualsiasi istituto finanziario che voglia svilupparlo”.

La rete è attualmente operativa in una testnet privata, a seguito di una precedente partnership con CME per testare gli asset tokenizzati. Le tre caratteristiche principali di Google Cloud Universal Ledger sono:

Semplicità: GCUL è offerto come servizio con un’API unificata, semplificando l’integrazione tra più valute e tipi di asset.

GCUL è offerto come servizio con un’API unificata, semplificando l’integrazione tra più valute e tipi di asset. Flessibilità: GCUL offre prestazioni elevate e scalabilità per diversi casi d’uso, con una programmabilità che supporta l’automazione dei pagamenti e la gestione degli asset digitali.

GCUL offre prestazioni elevate e scalabilità per diversi casi d’uso, con una programmabilità che supporta l’automazione dei pagamenti e la gestione degli asset digitali. Sicurezza: GCUL è progettato per la conformità normativa, con account verificati KYC e strutture di commissioni di transazione conformi, operando in un ambiente privato e autorizzato.

Alla ricerca di una quota del mercato tokenizzato

Gli operatori del mercato tradizionale stanno ora puntando a una quota del mercato tokenizzato basato su blockchain, che recentemente ha registrato una rapida espansione. Con l’ingresso di Google nel settore delle risorse tokenizzate con GCUL, l’azienda entrerà in concorrenza anche con l’infrastruttura XRPL di Ripple, che ha registrato una crescita del 2.260% nelle RWA tokenizzate.

Gli operatori finanziari tradizionali stanno mostrando un crescente interesse per gli asset tokenizzati. La scorsa settimana, la più grande banca di Singapore, DBS, ha annunciato l’intenzione di portare le note strutturate tokenizzate su Ethereum.