BTC $109,659.79 -1.91%
ETH $4,316.38 -3.33%
SOL $204.28 -2.72%
SHIB $0.000012 -3.23%
BNB $845.10 -1.54%
DOGE $0.21 -2.40%
XRP $2.81 -1.57%
PEPE $0.0000094 -3.79%
Cryptonews Previsione Prezzi

OVERTAKE (TAKE) vola grazie alla campagna su Binance Futures e al rally di Sui

Take
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nelle ultime 24 ore, OVERTAKE (TAKE) è cresciuto più del 60%, guidato dalla campagna su Binance Futures e dal ruolo sempre più rilevante nell’ecosistema Sui. In questo articolo analizziamo i fattori dietro questo rally e l’importanza strategica di TAKE nel mercato crypto.

Binance Futures stimola la domanda con la nuova campagna

La recente campagna di Binance Futures premia gli utenti che effettuano staking del token TAKE e lo scambiano su PancakeSwap. Questa iniziativa incentiva l’acquisto del token da parte dei trader che vogliono qualificarsi per il programma, riducendo al tempo stesso la pressione di vendita grazie al blocco degli asset in staking.

Il risultato è stato un aumento significativo della domanda, testimoniato dal volume di scambi che nelle ultime 24 ore ha raggiunto gli 87,1 milioni di dollari, segnando un’impressionante crescita del 372%.

RSI alto, ma momentum ancora forte: cosa aspettarsi ora?

Fonte: CoinMarketCap

Dal punto di vista tecnico, il token TAKE mostra un RSI di 89,46 che indica una condizione di ipercomprato, superando ampliamente la soglia di 70 che segnala questa fase. Nonostante ciò, il forte momentum rimane sostenuto da un acquisto continuo dovuto anche al timore di perdere il trend positivo (FOMO).

Storicamente, però, valori di RSI superiori a 90 in token con un’offerta bassa spesso anticipano correzioni che possono arrivare dal 15 al 30%. Un livello chiave da monitorare è il prezzo di $0,154: se si chiudesse sotto questa soglia, potrebbe scattare un’ondata di prese di profitto. Al di là dell’analisi tecnica, è centrale il ruolo di TAKE nel crescente ecosistema Sui.

TAKE e l’ecosistema Sui: un binomio vincente

TAKE è riconosciuto come il progetto di punta nella blockchain Sui, che ha visto una crescita del valore totale bloccato (TVL) del 30% da agosto. Questo posizionamento strategico lo rende un player chiave nel panorama blockchain emergente, distinguendolo dalle semplici meme coin.

Tra i vantaggi competitivi figurano:

  • bridge cross-chain tra Binance Smart Chain e Sui
  • una rete affiliata nel gaming con oltre 30 milioni di utenti

Maxi Doge: una meme coin che punta tutto sul trading

Maxi Doge ($MAXI) è invece una meme coin emergente attualmente in fase di prevendita che ha già raccolto oltre $1,8 milioni, attirando l’attenzione di investitori orientati al rischio.

La sua strategia di branding si ispira alla cultura fitness, con un’immagine da “gym-bro” che lo distingue dagli altri dog token come Dogecoin o Shiba Inu.

Maxi Doge offre anche un programma di staking con APY elevato e prevede eventi per incentivare la community. Questo progetto vuole cavalcare l’onda delle meme coin con utilità, offrendo diversificazione e un modello di trading aggressivo che attira trader dinamici alla ricerca di alti rendimenti.

Segui le sue pagine social X e Telegram per non perderti nemmeno un aggiornamento.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$3,999,462,177,485
-2.54

Altri articoli in evidenza

News
TON Strategy avvia un riacquisto di azioni da 250 milioni
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-09-04 16:00:00
Approfondimenti
Hash rate ai massimi: Bitcoin sta per segnare un nuovo record?
2025-09-04 15:30:00
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo