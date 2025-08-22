OKB, Aave e Monero potrebbero renderti ricchissimo in questa altseason

Questa altseason favorisce un ristretto gruppo di criptovalute con specifiche funzionalità: i token degli exchange, i protocolli DeFi e le reti di privacy. OKB, Aave e Monero rappresentano ognuno una di queste categorie.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 22, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Mentre il dominio di Bitcoin rimane ancora sopra il 60%, tenendo sotto controllo la maggior parte degli asset, il capitale continua a ruotare verso criptovalute con funzioni specifiche. La caratteristica primaria di questa altcoin season sembra essere la selettività.

La liquità e la domanda basata sui casi d’uso, infatti, si stanno concentrando su un ristretto gruppo di criptovalute: i token degli exchange, i protocolli DeFi e le reti di privacy, che ora svolgono ruoli distinti nel plasmare questa fase.

I cambiamenti stagionali raramente avvengono all’unisono. I trader indirizzano i flussi dove i registri degli ordini possono assorbire grandi volumi, dove le piattaforme di prestito offrono rendimenti reali o dove le funzionalità di privacy continuano ad essere richieste.

OKB, Aave e Monero rappresentano, ognuno, una di queste categorie e insieme illustrano il tipo di rotazione che sta guidando il ciclo attuale.

OKB: collegamento con gli exchange e utilità delle commissioni

Secondo i dati di CoinMarketCap, al momento della stesura dell’articolo OKB era scambiato a 220,17 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 4,62 miliardi di dollari. Il volume giornaliero è in aumento, grazie agli sconti di trading e alle funzioni di staking su OKX.

Grafico del prezzo di OKB (OKB) – Fonte: CoinMarketCap

Il token ha raggiunto oggi un massimo intraday superiore a 243 dollari, per poi stabilizzarsi su livelli inferiori. Gli asset legati agli exchange come OKB spesso traggono vantaggio durante la stagione delle altcoin, quando il turnover aumenta e gli utenti cercano incentivi diretti sulle piattaforme.

Fact: In 2023, we joined forces with @Tether_to to track and freeze $225M in stolen USDT tied to scams.



Jonathan Levin, CEO of Chainalysis, applauds our work from the U.S. Capitol: https://t.co/B3OA3FVgfW — OKX (@okx) August 20, 2025

I regolari burn dei token legati all’attività continuano a ridurre l’offerta, aggiungendo un’altra caratteristica interessante per i trader che monitorano i cambiamenti di liquidità.

Aave: DeFi Lending Core

Aave viene scambiato a 306,16 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 4,65 miliardi di dollari e un fatturato giornaliero che si avvicina al miliardo di dollari. Il protocollo è alla base dei mercati di prestito decentralizzati, supportando sia i prestiti garantiti sia lo staking.

Grafico del prezzo di Aave (AAVE) – Fonte: CoinMarketCap

L’importanza di Aave durante la stagione delle altcoin deriva dalla sua utilità on-chain. L’attività di prestito persiste anche quando altre categorie rallentano, il che garantisce un utilizzo costante del token.

L’andamento recente del prezzo mostra una fascia ristretta tra 288 e 303 dollari, suggerendo una concentrazione di liquidità piuttosto che picchi speculativi.

Monero: regolamento basato sulla privacy

Monero viene scambiato a 263,42 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 4,85 miliardi di dollari e un volume giornaliero di 92,85 milioni di dollari. Negli ultimi giorni, il prezzo del token XMR ha oscillato tra 261 e 279 dollari.

Grafico del prezzo di Monero (XMR) – Fonte: CoinMarketCap

Monero continua a ad avere i suoi estimatori come token orientato alla privacy, attraendo trader e possessori che cercano l’anonimato.

Durante la stagione delle altcoin, XMR attira spesso un gruppo di partecipanti che danno priorità ai trasferimenti riservati. Questa base aiuta a sostenere il trading anche quando l’attenzione si sposta altrove.

La stagione delle altcoin preserva il potenziale

Questa stagione delle altcoin è entrata in una fase che segnala un’attività incentrata sui token con chiare funzioni transazionali o di piattaforma.

Tra le diverse criptovalute appartenenti a queste categorie, le performance migliori sono quelle di OKB, che beneficia del suo ruolo nel trading in borsa, di Aave, che fornisce una base per i mercati del credito decentralizzati, e Monero, che mette in primo piano la privacy.

Si tratta oltretutto di token con un market cap elevato e con una liquidità in grado di fronteggiare anche operazioni importanti da punto di vista finanziario senza mettere in pericolo l’ecosistema.

Nel quadro generale del mercato, alcuni segnali potrebbero anticipare l’arrivo dell’alteseason. Tra questi c’è l’aumento del turnover spot, ovvero il volume di scambi reali sul mercato in cui le criptovalute vengono comprate e vendute senza leva: più cresce e si diffonde su diverse altcoin, più significa che l’interesse degli investitori si sta ampliando.

Un altro fattore importante è la normalizzazione dei tassi di finanziamento, che tornerebbero su livelli più stabili dopo i recenti picchi legati all’eccesso di leva. Infine, una correlazione più stretta tra le varie categorie di token indicherebbe che il movimento non riguarda solo singoli progetti, ma l’intero settore.

Finché questi indicatori non si paleseranno, il mercato continuerà ad essere incerto. Di certo o quasi c’è solo che Monero, AAVE e OKB, se continuano di questo passo, potrebbero presto entrare nella speciale classifica delle criptovalute che esploderanno nel 2025.