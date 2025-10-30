Nuovo ATH per i futures su XRP di CME Group e il token punta ai $5 entro il 2025

La rottura del canale discendente ha permesso ai prezzo di XRP di intraprendere una traiettoria al rialzo con l'obiettivo 5$ entro l'anno.

Lo scorso 27 ottobre, il CME Group ha realizzato un nuovo massimo storico registrando 9.900 contratti futures XRP, segno di un interesse istituzionale in crescita, confermando la presenza di XRP tra le criptovalute con maggiore potenziale.

L’analisi tecnica di XRP, invece, indica una rottura del canale discendente, con obiettivi di prezzo fissati a 3,00, 3,37, 4,00 e 5,00 dollari per il quarto trimestre del 2025.

CME Group tocca un nuovo record sui futures XRP

CME Group ha segnalato un risultato importante nel mercato dei futures collegati al prezzo di XRP. Il 27 ottobre sono stati scambiati 9.900 contratti futures su XRP, raggiungendo così un nuovo record sulla piattaforma.

Il risultato dimostra che le istituzioni mostrano sempre più interesse per l’accesso a XRP in forma regolamentata.

9.9K XRP futures contracts traded on October 27, a new record.💥



Explore regulated XRP futures and options ➡️https://t.co/r0fqJzPJ8O — CME Group (@CMEGroup) October 29, 2025

La piattaforma offre ai trader un accesso diretto al prezzo di XRP tramite futures e opzioni regolamentati, garantendo trasparenza, formazione del prezzo chiara e strumenti di gestione del rischio molto apprezzati dagli investitori istituzionali.

Gli operatori possono scegliere tra contratti diretti, operazioni a blocchi o trading BTIC, ottenendo così la massima flessibilità.

L’aumento dei volumi di trading arriva in un momento positivo anche sul fronte delle novità che riguardano gli ETF spot su XRP. Diversi gestori patrimoniali hanno presentato richiesta alla SEC, e già nei prossimi mesi si potrebbe assistere all’arrivo di un ETF spot su XRP.

Analisi tecnica del prezzo di XRP

Gli analisti crypto individuano una configurazione promettente per il prezzo di XRP nel resto del 2025. L’analisi più recente mostra che il prezzo ha trovato sostegno nella parte bassa di un canale discendente e sta ora superando la linea mediana sul grafico a due giorni.

Questa rottura sopra la linea mediana del canale potrebbe rappresentare l’inizio di ulteriori rialzi. Gli analisti identificano quattro obiettivi di prezzo principali in caso di breakout deciso: il primo ostacolo si trova a 3 dollari, seguito da 3,37 dollari come secondo target.

Di seguito, il livello di 4 dollari è considerato particolarmente rilevante anche a livello psicologico. L’obiettivo finale, 5 dollari, rappresenterebbe un aumento considerevole rispetto ai valori attuali.

Questi traguardi si basano sulle principali resistenze storiche e sui livelli di ritracciamento di Fibonacci.

L’insieme di segnali tecnici e di un volume istituzionale in aumento suggerisce una tendenza positiva. I trader stanno ora monitorando se XRP riuscirà a confermare il breakout dal canale e a mantenere la spinta verso i livelli indicati.

Verso l’ETF spot su XRP: una tappa cruciale per il quarto trimestre 2025

La combinazione di volumi record sui futures e segnali tecnici rialzisti rafforza la prospettiva di approvazione di un ETF spot su XRP.

Le variazioni di prezzo di Ripple sono sempre più influenzate dall’interesse degli istituzionali e dalla definizione di regole chiare. La SEC non ha ancora espresso un verdetto definitivo sulle richieste di ETF XRP ora al vaglio.

L’incremento delle richieste di ETF Ripple sta attirando nuovi flussi di investimenti istituzionali, che potrebbero spingere il prezzo verso l’obiettivo dei 5 dollari.

Il periodo in questione indica che il quarto trimestre del 2025 potrebbe essere decisivo per Ripple. L’arrivo di possibili autorizzazioni agli ETF spot su XRP, insieme ai volumi record e ai segnali tecnici favorevoli, offre uno scenario ideale per la crescita del prezzo.

