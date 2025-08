Nonostante il calo, XRP mantiene l’obiettivo dei $5. Ecco i prossimi livelli da monitorare

Il prezzo di XRP continua a mostrare forti oscillazioni dopo un ritracciamento del mercato. La ripresa sopra i 3 dollari rimane instabile, soprattutto perché sembra che i venditori non abbiano ancora esaurito del tutto la loro forza. Al momento il token si scambia leggermente sotto i 3 dollari.

Di conseguenza, le previsioni sul prezzo di XRP sono state riviste e ci sono nuove ipotesi su quanto potrebbe salire da qui in avanti. Detto questo, un analista crypto continua a mantenere salda la sua previsione e afferma che XRP è ancora sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo dei 5 dollari.

XRP punta ancora ai 5 dollari nonostante il calo

In un contesto di mercato caratterizzato da una generale fase di ribasso e da un sentiment di cautela tra gli investitori, l’analista di More Crypto Online ha ribadito la sua previsione positiva sul prezzo di XRP. Nonostante il clima di incertezza e la prudenza predominante, egli sottolinea che l’impulso rialzista del token di Ripple rimane solido e intatto.

Attualmente, il mercato sta assistendo a un ritracciamento identificabile come l’onda 4 nell’ambito della teoria delle onde di Elliott, specificamente quello della “onda gialla” dell’attuale ciclo rialzista. Questo ritracciamento si attesta intorno al 50%, creando una solida area di supporto poco sopra il livello di 2,60 dollari. Dopo aver completato quella che viene interpretata come la terza onda e aver trovato conferma nel supporto, XRP potrebbe essere pronto ad avviare una nuova fase di rialzo, segnando così la prosecuzione dell’impulso positivo.

Questa dinamica suggerisce un potenziale punto di svolta che potrebbe incentivare nuovamente l’interesse degli investitori, consolidando il trend rialzista nel medio termine. Attualmente, i rialzisti sembrano mantenere bene le loro posizioni, il che suggerisce che il recente calo sia stato solo una correzione temporanea. Secondo l’analista, finché il calo si configura come un’onda correttiva, non c’è motivo di preoccuparsi. Diversamente, potrebbe trattarsi dell’inizio di un crollo più profondo.

In attesa di una nuova onda

Il completamento della quarta onda suggerisce che la quinta onda potrebbe iniziare a breve. Secondo la Teoria di Elliott, la quinta onda è sempre la più rialzista e tende a superare i massimi raggiunti dalle precedenti onde rialziste 1 e 3. È proprio a questo punto che inizia il vero movimento.

Con il rafforzamento del supporto a 2,60 dollari, questo livello potrebbe fungere da punto di partenza per l’ultima fase del rally, che a sua volta potrebbe segnare la conclusione del mercato rialzista. Secondo le proiezioni basate sulla teoria delle onde, il prezzo di XRP potrebbe quasi raddoppiare, raggiungendo un picco intorno ai 5 dollari.

“Finché i ritracciamenti rimangono correttivi e si mantengono sopra il minimo del weekend, lo scenario giallo resta confermato” – ha dichiarato l’analista.

Tuttavia, esiste anche la possibilità che il trend rialzista venga invalidato da questo punto, il che potrebbe accadere qualora i compratori non riuscissero a mantenere il supporto a 2,6 dollari. Una rottura al di sotto di questo livello aprirebbe le porte a un crollo di almeno il 10%, con l’analista che prevede che il prezzo di XRP potrebbe scendere fino a 2,21 dollari.

