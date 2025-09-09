MYX Finance vola del 1.450% negli ultimi 7 giorni: che succede?

MYX Finance ha registrato una crescita straordinaria, +1.450% negli ultimi 7 giorni, catturando l’attenzione dell’intero settore crypto. Questo rally è stato alimentato da diversi fattori chiave, a cominciare dal listing su Binance Alpha che ha incrementato la liquidità e l’interesse retail, passando per uno short squeeze da 14,63 milioni di dollari che ha intensificato la pressione di acquisto.

Infine, l’attesa per l’aggiornamento V2, che promette funzioni rivoluzionarie come il trading zero-slippage e l’interoperabilità cross-chain, ha aumentato l’ottimismo di investitori e trader. In questo articolo analizzeremo le cause del boom, le previsioni degli esperti e uno strumento essenziale per chi vuole cogliere al meglio le opportunità nel mercato crypto.

I motivi del rally di MYX Finance

Diversi elementi hanno contribuito alla spettacolare crescita di MYX Finance degli ultimi 7 giorni:

Aggiornamento V2 : l’imminente upgrade offrirà il trading senza slippage e la possibilità di operare cross-chain, incrementando efficienza e attrattiva della piattaforma. Questa novità ha stimolato un forte accumulo da parte di grandi investitori e partecipazione attiva nella community crypto.

: l’imminente upgrade offrirà il trading senza slippage e la possibilità di operare cross-chain, incrementando efficienza e attrattiva della piattaforma. Questa novità ha stimolato un forte accumulo da parte di grandi investitori e partecipazione attiva nella community crypto. Massiccio short squeeze : secondo i dati Coinglass, sono state liquidate posizioni short per 14,63 milioni di dollari in sole 24 ore, con il 75% riferito a venditori allo scoperto. Questo ha costretto i trader ribassisti a ricomprare token MYX, aumentando la domanda e spingendo il prezzo verso l’alto.

: secondo i dati Coinglass, sono state liquidate posizioni short per 14,63 milioni di dollari in sole 24 ore, con il 75% riferito a venditori allo scoperto. Questo ha costretto i trader ribassisti a ricomprare token MYX, aumentando la domanda e spingendo il prezzo verso l’alto. Listing su Binance Alpha : dal listing dell’11 agosto, la visibilità del token è cresciuta rapidamente, portando con sé un aumento di liquidità e volumi, e catalizzando l’attenzione di investitori retail e istituzionali.

: dal listing dell’11 agosto, la visibilità del token è cresciuta rapidamente, portando con sé un aumento di liquidità e volumi, e catalizzando l’attenzione di investitori retail e istituzionali. Indicatori tecnici: il momentum è confermato da indicatori come il MACD positivo e una media mobile di supporto a 7 giorni, mentre l’indice RSI molto alto (superiore a 90) segnala la possibilità di una correzione imminente.

Sebbene il mercato esulti per questo forte aumento, è fondamentale scoprire cosa dicono le previsioni e quali rischi contemplano gli esperti per MYX Finance a breve e medio termine.

Previsioni MYX Finance: opportunità o rischio?

Fonte: TradingView

Gli analisti sono divisi tra entusiasmo e cautela riguardo al futuro di MYX Finance; da una parte, l’avanzamento dell’aggiornamento V2 potrebbe posizionare MYX come un competitor di rilievo nel settore DeFi, grazie alle sue caratteristiche innovative e alla crescente penetrazione di mercato. Dall’altra, segnali tecnici come un RSI sopra il 90 indicano uno stato di ipercomprato, con elevati rischi di ritracciamento e volatilità nei prossimi mesi, soprattutto in assenza di un calendario preciso per l’aggiornamento.

In aggiunta, il recente sblocco di quasi 39 milioni di token, pari al 20% dell’offerta, e le prime vendite di grandi possessori (whales) potrebbero esercitare pressioni ribassiste e frenare il rally. Gli esperti consigliano di mantenere prudenza, raccomandando di fare sempre la propria analisi (DYOR) e di monitorare attentamente indicatori quali volumi, open interest e rapporto long/short per cogliere tempestivamente eventuali inversioni di tendenza.

E in un mercato così dinamico che cambia tanto rapidamente, strumenti innovativi come Best Wallet possono fare la differenza nel cogliere le migliori opportunità.

