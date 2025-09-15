Morgan Stanley scommette su XRP e prevede esplosione sopra 3$

XRPL potrebbe affermarsi come soluzione ottimale e migliore di altre per fare concorrenza diretta al sistema di clearance dei pagamenti internazionali SWIFT.

Autore Laura Di Maria



Ultimo aggiornamento: Settembre 15, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP è una crypto solida e se riuscirà a superare i 3,4 e i 3,6 dollari, potrebbe essere la prossima crypto a esplodere quest’anno.

L’intero mercato crypto si mantiene intorno ai 4 trilioni di dollari. Mentre Bitcoin ed Ethereum continuano a essere i leader indiscussi della scena crypto, in pochi stanno notando che XRP è ora la terza moneta più preziosa, superando USDT.

Il prezzo di XRP si mantiene intorno ai 3 dollari, c’è grande fiducia che questo token possa essere il prossimo protagonista di una crescita esplosiva.

Secondo i dati di Coingecko, XRP è cresciuto del 400% dall’inizio dell’anno.

Dopo aver toccato nuovi massimi storici oltre i 3,5 dollari, la spinta rialzista si è un po’ rallentata, ma i compratori sembrano essere tornati.

Durante le prime due settimane di settembre il grafico ha disegnato una serie di massimi crescenti e i rialzisti hanno limitato le perdite. Nell’ultimo mese XRP è sceso solo del 4%, ma ha guadagnato quasi il 3% nell’ultima settimana.

Secondo Coinglass, l’attività di trading sta aumentando soprattutto su Bybit, dove i volumi legati a XRP sono cresciuti di quasi il 10%.

Allo stesso tempo, Binance rimane la piattaforma principale per il trading di derivati su XRP, con volumi che superano i 2,3 miliardi di dollari.

In generale, il sentiment è positivo su tutte le principali piattaforme. Su Binance, il rapporto fra posizioni long e short tra i principali trader è di 3 a 1, segno che molti scommettono sul rialzo.

Fonte Coinglass

XRP USD supererà i 3,4 dollari e sarà la prossima crypto a esplodere?

Sul grafico giornaliero, XRP si muove all’interno di una bull flag. Il wedge discendente si è formato dopo il balzo di XRP/USDT fino a 3,6 dollari a luglio, seguito da una correzione.

Il trend rialzista resta solido. Una chiusura sopra i 3,4 dollari potrebbe spingere XRP fino a 3,6 dollari e in sequenza verso i 5 dollari.

$XRP/USD UPDATE 📊



XRP has finally broken above the downtrend line, marking a significant step toward shifting the market structure. Now, the ideal scenario would be a retest of the breakout zone. The range between 3.01–2.97 is crucial, as it aligns with multiple confluences:… pic.twitter.com/QblMPHXFby — Saltwayer (@Saltwayer_) September 14, 2025

Questa previsione positiva si conferma solo se XRP rimane sopra i 2,5 dollari, mantenendo il supporto stabilito tra agosto e inizio settembre.

Se i compratori riusciranno a difendere l’attuale livello dei prezzi, è molto probabile che XRP possa puntare ai 3,4 dollari, confermando la tendenza rialzista.

La spinta a questa crescita arriva dal sostegno degli analisti di Morgan Stanley. Secondo la banca, la blockchain XRPL che sta alla base di XRP potrebbe rivoluzionare il settore dei pagamenti transfrontalieri da 155 trilioni di dollari.

La banca d’investimento aggiunge che XRP potrebbe diventare un forte concorrente di SWIFT, il vecchio sistema di pagamenti internazionali. A differenza di SWIFT, XRP completa i pagamenti quasi all’istante e con costi molto ridotti.

Morgan Stanley sottolinea anche che XRP potrebbe ricevere ulteriori investimenti se la SEC degli Stati Uniti approverà nuovi ETF spot su XRP nel 2025.

🚨 🚨 BREAKING NEWS:



Rex-Osprey Spot XRP ETF ticker is here: (XRPR). 📃 🪙 💰 🇺🇸



Rex-Osprey will launch the first Spot XRP ETF in the USA in 4 days from now 9/18/25. 🇺🇸



BOOOOOOM! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 #XRP #RLUSD #XRPETF 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 pic.twitter.com/ye26yG7LeQ — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) September 14, 2025

L’ETF Rex-Osprey Spot XRP ha ricevuto l’approvazione della SEC dopo un periodo di revisione di 75 giorni senza obiezioni.

Il lancio del prodotto è previsto per il 18 settembre. Anche Grayscale, 21Shares e Bitwise hanno presentato domanda alla SEC per ETF spot su XRP.

Snorter può superare le performance di XRP?

Se XRP continuerà a crescere, altre altcoin di qualità potrebbero seguirla.

Attualmente l’attenzione è puntata su Snorter (SNORT), un trading bot alimentato da intelligenza artificiale.

Snorter è un bot su Telegram pensato per rendere più semplice il trading di token su Solana e, in seguito, anche su Ethereum e le sue soluzioni layer-2.

Snorter si distingue perché aiuta i trader a cogliere al volo le nuove opportunità di token, soprattutto meme coin, senza ritardi. Le operazioni sono rapidissime grazie all’uso di un RPC privato. Inoltre è economico, con una commissione di appena lo 0,85% per chi possiede token SNORT.

Sul fronte sicurezza, Snorter ha ottenuto un tasso di successo superiore all’85% nell’individuazione di rug pull e token truffaldini. Integra anche strumenti contro gli attacchi MEV, proteggendo i trader.

Nella prevendita in corso, Snorter ha raccolto quasi 4 milioni di dollari.

Ogni token SNORT viene scambiato a 0,1045 dollari, ma il prezzo aumenterà nelle prossime ore.