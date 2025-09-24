Momento neutro per XRP… ma la storia suggerisce un potenziale rialzo esplosivo!

Al momento XRP viene scambiato intorno a 2,85 dollari, mostrando una discreta forza e mantenendo la sua EMA a 20 settimane vicino a 2,76 dollari. Il token è rimasto in fase di consolidamento dalla grande corsa di marzo – che l’ha portato fino a 3,66 dollari – ma la struttura a lungo termine resta comunque rialzista.

Guardando il quadro più ampio, le EMA a lungo termine (50/100/200) continuano a salire in sincronia, supportando l’ipotesi di ulteriori rialzi. La prima vera linea di difesa si trova tra 2,75 $ e 2,79 $, dove si sovrappongono sia la EMA a 20 settimane sia il ritracciamento di Fibonacci 0,5. Finché i compratori proteggeranno questa fascia, il momentum sembra solido.

Se quella zona dovesse cedere, i trader punteranno a 2,58 $ (Fibonacci 0,618). Un ritracciamento più marcato verso 2,30 $ potrebbe testare il Fibonacci 0,786 e la EMA a 50 settimane, probabilmente l’ultima roccaforte per i rialzisti prima di un eventuale cambio di sentiment.

Resistenze e potenziali livelli rialzisti

Dall’altra parte, XRP sta incontrando resistenza tra 2,92 $ e 2,95 $. Questa fascia coincide con il ritracciamento Fibonacci 0,382 ed è il primo “soffitto” da superare. Superarlo potrebbe sbloccare un movimento verso 3,24–3,25 $, considerato la vera porta per riprendere un trend rialzista più ampio.

Se i compratori riuscissero a spingere XRP oltre il massimo storico di marzo, questo potrebbe segnare la conferma di una nuova fase rialzista significativa, aprendo la strada a un rally sostenuto. Secondo le proiezioni tecniche, un’espansione del momentum potrebbe portare il prezzo verso un target misurato di circa 4,10 $, che rappresenterebbe non solo un livello chiave di resistenza psicologica ma anche un potenziale trampolino per ulteriori guadagni se il trend rialzista dovesse consolidarsi.

La dinamica di mercato suggerisce che superare questa soglia non sarebbe solo un segnale tecnico, ma anche un indicatore della forza complessiva del sentiment degli investitori.

Gli indicatori di mercato mostrano un momentum neutro

Gli strumenti di momentum offrono un quadro equilibrato. L’RSI settimanale si aggira intorno a metà, quindi non è ribassista ma nemmeno surriscaldato, quindi semplicemente neutro, con una leggera inclinazione rialzista. Il MACD è ancora piatto vicino a zero, in attesa di un vero incrocio.

Un forte movimento dell’RSI sopra 60 o un flip rialzista del MACD sarebbe la scintilla necessaria per un’espansione. Fino ad allora, XRP rimane bloccato tra 2,79 $ e 2,93 $, una zona centrale ristretta che di solito definisce il tono del prossimo movimento di più settimane.

I pattern storici indicano obiettivi più ambiziosi

Guardando più lontano, la storia di XRP con la EMA a 21 settimane è stata intensa. Nel 2017, riconquistare quel livello ha alimentato un’esplosione del 1.610%. Nel 2021, nonostante i problemi con la SEC, XRP è riuscito comunque a un rally del 414% dopo aver ritestato la stessa linea.

Dopo un ulteriore ritest della 21 EMA a giugno 2025, alcuni analisti, tra cui EGRAG CRYPTO, indicano obiettivi particolarmente ambiziosi per XRP: 9,60 $ e, nei casi più ottimistici, addirittura 33 $, qualora si dovessero replicare le dinamiche storiche.

È importante sottolineare che questi livelli non sono affatto garantiti ma evidenziano chiaramente come XRP sia stato capace di registrare rialzi straordinari quando momentum e sentiment di mercato si sono allineati favorevolmente.

La storia mostra che il superamento di determinate resistenze chiave può fungere da catalizzatore per corse esplosive, trasformando anche fasi di consolidamento apparentemente statiche in movimenti molto rapidi e significativi.