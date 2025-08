Metaplanet accumula Bitcoin: 463 BTC in più e le riserve volano oltre i 2 miliardi

Metaplanet vuole raccogliere 555 miliardi di yen (3,25 miliardi di euro) con l’obiettivo di acquistare 210.000 Bitcoin entro il 2027.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 4, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Metaplanet ha aggiunto altri 463 Bitcoin alle sue riserve in costante crescita. Ora l’azienda possiede 17.595 BTC.

Alla fine del 2024, l’azienda quotata a Tokyo aveva annunciato la strategia aggressiva di acquisizione di Bitcoin e l’annuncio di oggi 4 agosto ne è una prova.

Al cambio attuale, il tesoro di Metaplanet vale più di 261,28 miliardi di yen, circa 1,53 miliardi di euro. L’azienda, però, adotta un altro metodo per stimare il valore delle proprie riserve, che stima anche in base ai guadagni di mercato, arrivando a valore vicino ai 1,73 miliardi di euro.

Aumentano le riserve in BTC e l’azienda si prepara a raccogliere 3,6 miliardi di dollari tramite azioni privilegiate

L’ultima acquisizione è costata a Metaplanet circa 7,995 miliardi di yen (47 milioni di euro) a un prezzo medio di 17,27 milioni di yen (101.400 euro) per Bitcoin. In media, la società ha speso 14,85 milioni di yen (87.220 euro) per Bitcoin, generando così un grosso guadagno non realizzato.

L’ultimo acquisto è arrivato solo pochi giorni dopo che Metaplanet ha presentato il suo piano di raccolta fondi più ambizioso di sempre.

Venerdì scorso, la società ha registrato una richiesta per raccogliere fino a 555 miliardi di yen (3,11 miliardi di euro) tramite l’emissione di azioni privilegiate perpetue. I fondi serviranno a sostenere l’obiettivo di lungo termine di acquisire 210.000 Bitcoin entro il 2027, un livello che metterebbe Metaplanet allo stesso livello di giganti della portata di Strategy, ex MicroStrategy.

Metaplanet ha anche proposto modifiche per aumentare il numero di azioni autorizzate a 2,72 miliardi e introdurre due tipologie di azioni privilegiate perpetue con diversi livelli di rischio e strutture di conversione. Questi cambiamenti sono pensati per offrire all’azienda maggiore flessibilità nel reperire capitale per futuri acquisti di Bitcoin.

Metaplanet cerca capitali per finanziare l’acquisto di BTC dal dicembre 2024

Da quando Bitcoin è diventato la linea di business ufficiale lo scorso dicembre, Metaplanet ha fatto ricorso in modo aggressivo ai mercati dei capitali per aumentare le sue riserve.

L’azienda ha utilizzato emissioni di azioni, riscatti di obbligazioni ed esercizi di warrant per finanziare le operazioni. In particolare, a luglio una serie di emissioni azionarie ha permesso di finanziare gli ultimi acquisti di BTC.

Metaplanet ha anche introdotto una metrica personalizzata chiamata BTC Yield, che misura la crescita percentuale delle riserve di Bitcoin per azione completamente diluita nel tempo. Nel trimestre che si è concluso il 4 agosto, il BTC Yield era al 24,6%, in calo rispetto al 129,4% del trimestre precedente, ma comunque decisamente positivo.

Altre metriche interne, come BTC Gain e BTC ¥ Gain, cercano di quantificare il valore aggiunto per gli azionisti sia in termini di Bitcoin sia in yen.

La crescita per azione in BTC pesa più dei dividendi nella strategia di Metaplanet

Oltre ad accumulare Bitcoin, Metaplanet sembra concentrata nel presentarsi come uno strumento allineato agli interessi degli azionisti per quanto riguarda gli investimenti in BTC.

I suoi indicatori di performance puntano ad aumentare l’accumulo per azione e non a generare profitti o dividendi nel breve termine. Fino al 4 agosto, il rapporto per azione completamente diluita era salito a 0,0201 BTC ogni 1.000 azioni, rispetto a 0,0161 alla fine di giugno.

Sebbene la società non sia ancora un nome noto a livello internazionale, è diventata uno degli acquirenti di Bitcoin più attivi in Asia.

La sua strategia ricorda quella di Strategy, la società di software statunitense che ha fatto parlare di sé trasformando il proprio business in una scommessa di lungo termine su Bitcoin.