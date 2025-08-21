MetaMask presenta “mUSD”: la sua stablecoin ufficiale
MetaMask, il wallet crypto self-custodial sviluppato da Consensys, si sta preparando a lanciare la sua stablecoin: MetaMask USD (mUSD). Sarà il primo wallet crypto a emettere un asset di questo tipo e rafforzerà la sua posizione centrale nella DeFi.
Le prime indiscrezioni erano emerse la scorsa settimana, quando una proposta di governance contenente i dettagli di mUSD era trapelata online prima di essere rimossa. Ora è arriva la conferma ufficiale: la stablecoin sta per debuttare sul mercato.
MetaMask punta sulle stablecoin, un segmento in piena crescita
Il lancio di mUSD arriva in un momento in cui le stablecoin stanno guadagnando terreno in tutto il mondo. Cresce infatti il numero di applicazioni in ambiti come i pagamenti digitali, il trading e le rimesse internazionali.
A rafforzare ulteriormente la fiducia nel comparto è stata la maggiore chiarezza normativa negli Stati Uniti, culminata con l’approvazione del GENIUS Act.
Approfittando del contesto favorevole, MetaMask punta a lanciare una stablecoin integrata direttamente nel wallet, che garantisce transazioni semplici e custodia degli asset.
La stablecoin mUSD debutterà su Ethereum e Linea
Al lancio, mUSD sarà disponibile sulla blockchain di Ethereum e su Linea, la rete Layer 2 sviluppata da Consensys. Il token avrà un ruolo chiave nello sviluppo dell’ecosistema DeFi di Linea, contribuendo ad aumentare la liquidità e a favorire l’espansione del network.
mUSD sarà integrato direttamente nell’ecosistema di MetaMask, rendendola pienamente compatibile con applicazioni decentralizzate e protocolli DeFi collegati al wallet.
Gli utenti potranno acquistare la stablecoin con valuta fiat, scambiarla con altre crypto, inviarla ad altri wallet e trasferirla tra diverse blockchain, tutto senza uscire dall’app.
In questo modo, MetaMask semplifica l’utilizzo delle stablecoin, offrendo accesso diretto e immediato ai principali servizi finanziari che le utilizzano.
Gli utenti potranno spendere la stablecoin nel quotidiano
Oltre alla DeFi, mUSD potrà essere utilizzata anche per i pagamenti quotidiani entro la fine dell’anno. Grazie alla MetaMask Card, gli utenti potranno spendere la stablecoin presso milioni di esercenti in tutto il mondo che accettano Mastercard.
Si tratta di un passaggio chiave nella strategia di MetaMask, che punta a collegare il settore crypto con l’economia reale, portando le stablecoin fuori dall’ecosistema digitale e nella vita quotidiana.
