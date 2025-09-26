Mercato Crypto ancora in rosso ed Ethereum in forte sofferenza

Ultimo aggiornamento: Settembre 26, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Continua la crisi del mercato crypto che, dopo quella di inizio settimana, è tornato a sanguinare. Le liquidazioni anche questa volta hanno superato il miliardo di dollari con Ethereum (ETH) che guida questa poco lusinghiera classifica.

Nelle ultime 24 ore, il mercato crypto ha vissuto una forte turbolenza con oltre 233.330 trader liquidati e 1,06 miliardi di dollari di posizioni chiuse. La liquidazione più grande è stata registrata su Hyperliquid, con la chiusura di un ordine ETH-USD da 29,12 milioni di dollari, secondo i dati di Coinglass.

Le vendite hanno spinto ETH sotto i 3.850 dollari, innescando una forte ondata di chiusure forzate sulle posizioni long a leva. Nonostante il calo del 20% dai recenti meassimi, alcuni analisti intravedono delle interessanti opportunità di “buy the dip”.

Il contributo di Ethereum alle liquidazioni complessive nelle ultime 24 ore è stato enorme: 409 milioni di dollari. Bitcoin (BTC) segue al secondo posto con 272 milioni di dollari di liquidazioni long.

Ethereum guida le liquidazioni del mercato crypto – Fonte: Coinglass

Parallelamente, anche i deflussi dagli ETF spot su Ethereum sono saliti a oltre 250 milioni di dollari, con il fondo FETH di Fidelity che ha perso quasi 158 milioni. Un segnale evidente che il sentiment su ETH si sta deteriorando. Interessante anche notare che nemmeno il lancio del primo ETF su Ether in staking sia riuscito a invertire la tendenza.

Gli investitori dovrebbero comprare il dip su ETH?

L’analista crypto Ted Pillows ha evidenziato i livelli chiave di supporto e resistenza per Ethereum (ETH) in questa fase di forte volatilità. ETH sta tenendo il supporto nell’area dei 3.822 dollari, il minimo recente. Una rottura al ribasso potrebbe però spingere i prezzi verso i 3.700–3.750 dollari.

Sul fronte rialzista, Pillows segnala la fascia di resistenza tra i 3.960 e i 4.000 dollari. Secondo l’analista, ETH è entrato nella sua “buy zone”. Un’ipotesi condivisa anche da altri analisti che intravedono in questo scenario un’ottima possibilità di acquisto per Ethereum.

L’analista Michael van de Poppe, ad esempio, ha messo in evidenza un segnale interessante: Ethereum si è allontanato dalla sua media mobile a 20 giorni. Inoltre, la media a 20 giorni e quella settimanale a 20 periodi si stanno avvicinando: un riallineamento che di solito coincide con la fine delle correzioni più aggressive.

Grafico Ethereum | Fonte: Michael van de Poppe

Secondo van de Poppe, questi segnali indicano che il mercato potrebbe essere vicino alla fine della correzione, aprendo a una potenziale opportunità di acquisto per gli investitori.