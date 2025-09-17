Mantle (MNT): 4 motivi per cui il prezzo potrebbe arrivare a $3

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La criptovaluta Mantle (MNT) sta attirando a sé l’attenzione del mercato con un rialzo che la vede guadagnare circa il 20% negli ultimi 7 giorni, che la posizionano come una delle migliori performer dell’ultima settimana.

Attualmente intorno a 1,70 dollari, il token sembra prepararsi per un possibile rally verso quota 3 dollari, grazie a fattori fondamentali e a sviluppi importanti sugli exchange, che hanno aumentato liquidità e domanda. Analizziamo perché questo obiettivo sembra realistico e quali sono le prospettive future per Mantle.

Fondamentali che rendono il target di 3 dollari raggiungibile

Mantle beneficia di solidi presupposti che ne supportano la crescita. Alcuni esperti e analisti hanno evidenziato almeno quattro motivi chiave che rendono MNT interessante come investimento e in grado di raggiungere il valore di 3 dollari:

Integrazione profonda con Bybit: Mantle viene usato all’interno dell’ecosistema Bybit per pagare commissioni, ottenere sconti VIP e come base per nuove coppie di trading, creando così una domanda organica e costante. Forte tesoreria e gestione del capitale: la presenza di un ampio fondo ecosistemico gestito da una governance decentralizzata assicura che i token vengano sbloccati in modo controllato, evitando diluizioni improvvise del valore. Consolidamento come Layer-2: Mantle è già uno dei principali Layer-2 per Ethereum per valore totale bloccato e quota di stablecoin, segno di utilizzo concreto e liquidità solida sulla rete. Narrativa “BNB 2.0” e appeal globale: la crescente notorietà come possibile successore “Bybit-centrico” di BNB, supportata dalle iniziative di Bybit, attrae capitali freschi e contribuisce a mantenere alta l’attenzione sul progetto.

Prospettive e prossime tappe per Mantle (MNT)

Lunedì 21 agosto è stato un giorno importante per il token grazie al listing dei futures su Coinbase International, che ha spalancato l’accesso a oltre 110 milioni di utenti, aumentando liquidità e volatilità, elementi chiave per un rally sostenuto.

La volatilità è cresciuta con l’open interest da monitorare per valutare la tenuta del trend. Nel frattempo, l’attività di Bybit, che spinge MNT in programmi di staking e launchpool con rendimenti fino al 36%, sta creando domanda a breve termine e supporta un prezzo chiave di supporto intorno a 1,25 dollari.

Dal punto di vista tecnico, Mantle deve consolidare la resistenza nella fascia tra 1,40 e 1,51 dollari, area corrispondente al massimo storico di aprile 2024. Superare questo livello accenderebbe ulteriormente la fiducia dei compratori e aprirebbe la strada verso i 2,50-3 dollari nelle prossime settimane, un obiettivo considerato realistico e supportato da un mix di fondamentali forti e spinte di mercato.

In conclusione, Mantle è oggi una delle criptovalute da seguire attentamente, con segnali tecnici e fondamentali che ben si combinano per un possibile rialzo importante nel medio termine.

