L'utilità di XRP può fare la differenza mentre la community attende la decisione sull'ETF

Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha sempre sottolineato come il valore di XRP risieda nella sua utilità nel mondo finanziario, piuttosto che nella speculazione o nel tentativo di sostituire completamente la finanza tradizionale.

Le sue dichiarazioni continuano a risuonare nelle orecchie degli investitori che confidano nell’adozione sempre più massiccia di XRP nei mercati globali e nella prossima decisione della SEC sulle domande di ETF Spot su XRP.

L’utilità oltre l’hype

Un recente video pubblicato sulla piattaforma social X dal popolare commentatore JackTheRippler richiama un’intervista in cui Garlinghouse parlava di come trilioni di capitali potrebbero affluire in XRP negli anni a venire. In quella conversazione, il CEO di Ripple spiegava che “l’hype da solo non può sostenere il valore di una criptovaluta”, sottolineando invece che “la vera crescita deriva dalla risoluzione di problemi concreti e dalla costruzione di una base di clienti”.

Questi commenti risalgono a un’intervista del 2017 con la CNBC, in un periodo in cui le criptovalute erano valutate principalmente sulla base della speculazione. Nell’intervista, Garlinghouse evidenziava che XRP “non è stato creato solo per essere scambiato sulle piattaforme ma ha uno scopo reale: facilitare la liquidità tra le banche”. All’epoca, sottolineava che oltre 27 trilioni di dollari erano inattivi nei conti di corrispondenza bancaria a livello mondiale, utilizzati per agevolare i pagamenti tra le banche stesse.

La sua visione era che XRP, con la sua capacità di liquidare le transazioni in pochi secondi, potesse liberare quel capitale e rendere i pagamenti transfrontalieri molto più efficienti.

“Usiamo questo asset digitale chiamato XRP per soddisfare le esigenze di liquidità tra le banche”.

Anche se queste parole sono state pronunciate anni fa, rimangono rilevanti nelle conversazioni odierne su XRP. Il suo potenziale di adozione nel sistema finanziario globale continua a rappresentare la ragione per cui molti investitori credono che XRP possa distinguersi dalle altre criptovalute.

Countdown per la decisione della SEC sull’ETF Spot su XRP

L’attenzione su XRP si sta ora spostando sul fronte normativo, con molti investitori in attesa dell’esito delle domande pendenti per gli ETF Spot su XRP. Dopo che Bitcoin ed Ethereum hanno ottenuto l’approvazione per prodotti simili, molti vedono XRP come il passo logico successivo, vista la sua posizione come terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

La SEC statunitense ha introdotto nuovi standard, progettati per accelerare le approvazioni degli ETF crypto, riducendo la finestra di revisione a 75 giorni o meno. La decisione sul filing di Grayscale è prevista per il 18 ottobre, seguita da 21Shares il 19 ottobre, Bitwise il 20 ottobre, CoinShares e Canary Capital il 23 ottobre, e WisdomTree il 24 ottobre.

L’eventuale lancio di un ETF Spot su XRP rappresenterebbe un passaggio cruciale per la criptovaluta, con implicazioni significative sia per gli investitori sia per il mercato delle criptovalute nel suo complesso. A differenza degli ETF basati su futures, un ETF Spot replica direttamente il prezzo dell’asset sottostante – in questo caso XRP – consentendo agli investitori di avere un’esposizione diretta senza dover possedere fisicamente la criptovaluta.

Possibili impatti sul mercato

Prezzo : la domanda istituzionale potrebbe generare un significativo aumento di prezzo nel breve e medio termine.

: la domanda istituzionale potrebbe generare un significativo aumento di prezzo nel breve e medio termine. Volatilità : l’ingresso di investitori istituzionali potrebbe stabilizzare i movimenti di mercato.

: l’ingresso di investitori istituzionali potrebbe stabilizzare i movimenti di mercato. Innovazione finanziaria: nuovi prodotti derivati e strumenti di gestione del rischio legati a XRP potrebbero nascere rapidamente.

In sintesi, l’ETF Spot su XRP non sarebbe solo un nuovo prodotto finanziario, ma un vero e proprio catalizzatore di legittimazione e adozione per la criptovaluta, posizionandola come un asset centrale nel panorama della finanza digitale accanto a Bitcoin ed Ethereum.