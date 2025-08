L’ottimismo sui futures potrebbe spingere XRP a 3,22 dollari

Il prezzo di XRP è in aumento grazie a una maggiore pressione di acquisto sui futures e a una diminuzione delle vendite da parte dei grandi detentori.

I dati recenti di CryptoQuant mostrano che l’interesse per XRP sul mercato dei futures è in crescita, questo potrebbe spiegare l’aumento del prezzo del token di Ripple che ha registrato nelle ultime 24 ore.

Inoltre, i grandi investitori hanno allentato la pressione di vendita. Questo potrebbe portare a un ulteriore rialzo di XRP nel breve termine?

Il prezzo di XRP beneficia dell’ottimismo del mercato dei futures

Un importante indicatore a sostegno di questo movimento di prezzo è il rapporto Taker buy/sell, che misura il numero di contratti futures acquistati rispetto a quelli venduti. Un valore superiore a 1 significa che ci sono più acquirenti che venditori.

Nella giornata di ieri, lunedì 4 agosto, questo rapporto ha chiuso in positivo per XRP, cosa che non accadeva dal 10 luglio. Questo indica che i trader sono meno pessimisti e hanno più fiducia in un aumento dei prezzi.

Quando l’indice del rapporto acquisti/vendite aumenta, significa che il numero di venditori sul mercato dei futures diminuisce. Se questa tendenza dovesse continuare, potrebbe avere un effetto positivo sul prezzo di XRP.

Grafico del rapporto acquisti vendite sui futures di XRP – Fonte: CryptoQuant

I possessori di XRP smettono di vendere i token

Anche la “vivacità” (liveliness) di XRP è in calo dall’inizio di agosto. Secondo i dati di Glassnode, questo indicatore è sceso da 0,8152 il 1° agosto a 0,8150 il 3 agosto.

La liveliness misura la quantità di token XRP che non sono stati scambiati per molto tempo e che tornano in circolazione. Una vivacità in calo significa che i detentori a lungo termine vendono meno rapidamente i loro token XRP e cominciano nuovamente a detenerli.

Questo è un segnale positivo, perché dimostra che gli investitori continuano ad avere fiducia nel valore a lungo termine di XRP. Una minore pressione di vendita aiuta solitamente il prezzo a rimanere stabile o addirittura a salire.

Grafico della vivacità di XRP – Fonte: Glassnode

Il prezzo di XRP può arrivare a 3,22 dollari?

Grazie a questi segnali positivi provenienti dal mercato, sembra probabile che il prezzo di XRP rimarrà stabile. Se gli investitori continueranno effettivamente ad acquistare più token, il prezzo potrebbe presto salire verso la resistenza di 3,22 dollari.

Grafico del prezzo di XRP – Fonte: TradingView

Se XRP riuscirà a superare la soglia cruciale di 3,22 dollari, potrebbe essere possibile un ulteriore aumento fino a circa 3,33 dollari.

