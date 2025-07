LNfi Network: crollo del 15% oggi nonostante Binance Alpha

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nonostante l’integrazione con Binance Alpha, che avrebbe dovuto portare maggiore visibilità a LNfi Network, il token ha subito un calo del 15% nelle ultime 24 ore. Quali fattori hanno scatenato questo ribasso?

LNfi Network: volatilità e rischi strutturali dopo l’integrazione con Binance Alpha

L’integrazione con Binance Alpha avrebbe dovuto rappresentare un momento cruciale per LNfi Network (LN), ma il token ha subito una flessione del 15% nelle ultime 24 ore, segno che la reazione del mercato non è stata quella prevista.

Fonte: CoinMarketCap

Questo calo potrebbe essere attribuito principalmente a vendite speculative e bassa liquidità, con solo l’11,8% del totale della fornitura di LN in circolazione, amplificando l’effetto delle vendite. Il volume degli scambi è aumentato in modo vertiginoso del 4471%, un chiaro segno di panic selling o di uscite di whale.

La causa principale di questo crollo sembra risiedere nel classico fenomeno “buy the rumor, sell the news”. Mentre l’integrazione con Binance Alpha avrebbe dovuto portare nuova domanda per LN, la reazione immediata è stata una fase di profit-taking, con i trader che hanno probabilmente acquistato in anticipo sull’annuncio e venduto dopo.

Nonostante l’accesso a 170 milioni di utenti tramite Binance, la liquidità limitata e i rischi di un progetto ancora poco collaudato hanno spinto il prezzo verso il basso.

L’evoluzione di LNfi Network dipenderà ora da come si evolveranno le dinamiche di mercato e da eventuali notizie future, come l’eventuale listing su Binance Exchange.

