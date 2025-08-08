[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie dell’8 agosto 2025 – Chiusa ufficialmente la causa tra Ripple e la SEC: XRP a $10?
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Il mondo delle criptovalute è in costante trasformazione e Ripple continua a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Le sue soluzioni innovative per i pagamenti transfrontalieri, unite alle vicende legali che la vedono protagonista, ne mantengono alta l’attenzione a livello globale.
In questa sezione troverete notizie e approfondimenti sempre aggiornati su Ripple e sul token XRP: dall’andamento dei prezzi alle evoluzioni normative, dalle partnership strategiche alle analisi di mercato. Un hub informativo pensato per investitori, professionisti e appassionati dell’ecosistema blockchain.
Ripple e SEC depongono le armi: XRP schizza in alto del 13%, oltre 3,30 dollari
2025-08-08 08:08:37,
