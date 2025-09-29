BTC $112,266.08 2.40%
ETH $4,126.74 3.00%
SOL $209.17 3.74%
SHIB $0.000011 2.13%
BNB $1,008.96 4.25%
DOGE $0.23 2.65%
XRP $2.89 3.73%
PEPE $0.0000093 2.48%
Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 29 settembre 2025 – La bull run è in arrivo?

Mercato prezzo ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Divulgazione Annunci
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP, la criptovaluta legata all’ecosistema Ripple, si è ritagliata un ruolo di primo piano nel mondo delle valute digitali grazie alla sua specializzazione nei pagamenti internazionali rapidi ed efficienti. Nonostante le sfide legali, la naturale volatilità del mercato e i costanti sviluppi tecnologici, rimane uno degli asset più monitorati e dibattuti del settore.

In questa pagina troverete un flusso sempre aggiornato di notizie e analisi: dalle novità sulla regolamentazione ai trend di mercato, fino alle ultime innovazioni. Un punto di riferimento per comprendere l’evoluzione di XRP e tracciarne le prospettive future.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,052,631,851,037
-0.88

