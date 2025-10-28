[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 28 ottobre 2025 – L’IA “made in China” prevede il prezzo di XRP
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Tra i protagonisti più solidi e longevi del panorama crypto, XRP continua a distinguersi per l’elevata efficienza della sua tecnologia. Grazie a un’infrastruttura altamente scalabile, l’ecosistema Ripple si conferma una soluzione concreta per i pagamenti internazionali e un partner strategico per banche, imprese e investitori che guardano al futuro del fintech.
In questa sezione troverete notizie, analisi e aggiornamenti in tempo reale su Ripple e sull’universo XRP: un punto di riferimento autorevole per comprendere da vicino l’evoluzione di una delle criptovalute più dinamiche e influenti del mercato globale.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 27 ottobre 2025 – Nuovo slancio per XRP: $3 dollari nel mirino
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 28 ottobre 2025 – L’IA “made in China” prevede il prezzo di XRP
- Previsione prezzo: un breakout potrebbe spingere XRP oltre i $3,6
- XRP guadagna slancio: i compratori si preparano a un breakout tecnico decisivo
- 3 eventi che possono cambiare il destino delle crypto questa settimana
Blockchain News
Evernorth accumula $1 miliardo in XRP prima del debutto al Nasdaq
2025-10-27 10:39:44,
Previsione Prezzi
L’intelligenza artificiale Qwen di Alibaba prevede i prezzi di XRP, DOGE e SOL per novembre 2025
2025-10-28 10:46:28,
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 27 ottobre 2025 – Nuovo slancio per XRP: $3 dollari nel mirino
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 28 ottobre 2025 – L’IA “made in China” prevede il prezzo di XRP
- Previsione prezzo: un breakout potrebbe spingere XRP oltre i $3,6
- XRP guadagna slancio: i compratori si preparano a un breakout tecnico decisivo
- 3 eventi che possono cambiare il destino delle crypto questa settimana
Blockchain News
Evernorth accumula $1 miliardo in XRP prima del debutto al Nasdaq
2025-10-27 10:39:44,
Previsione Prezzi
L’intelligenza artificiale Qwen di Alibaba prevede i prezzi di XRP, DOGE e SOL per novembre 2025
2025-10-28 10:46:28,
Altri articoli in evidenza
in numbers
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo