BTC $110,969.85 0.45%
ETH $4,611.67 4.07%
SOL $204.30 8.28%
SHIB $0.000012 2.44%
BNB $858.75 1.62%
DOGE $0.22 4.35%
XRP $3.02 3.70%
PEPE $0.000010 2.08%
Cryptonews Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 27 agosto 2025 – Quanto varrà XRP a Natale 2025?

altcoin Mercato prezzo ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 

Nel mondo di Ripple, ogni novità può influenzare il futuro di XRP: aggiornamenti di rete, sviluppi DeFi, decisioni istituzionali e adozioni aziendali. Tutti questi fattori ne determinano valore e rilevanza sul mercato.

Ecco perché in questa pagina trovate tutte le notizie in tempo reale su XRP, per restare costantemente aggiornati e anticipare le tendenze, così da avere un quadro completo e agire di conseguenza e in modo tempestivo.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,068,452,574,682
-0.41

Altri articoli in evidenza

Previsione Prezzi
Ripple è sulla bocca di tutti! XRP è pronto ad approfittarne e a volare a $10?
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-08-27 09:22:01
Sponsorizzati
Bull Run 2025: Le 4 presale crypto che Gemini tiene d’occhio
2025-08-27 09:15:52
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo