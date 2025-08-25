BTC $111,348.26 -2.92%
ETH $4,542.57 -4.23%
SOL $195.90 -4.21%
SHIB $0.000012 -3.76%
BNB $853.21 -1.09%
DOGE $0.21 -5.26%
XRP $2.93 -2.80%
PEPE $0.000010 -5.71%
Cryptonews Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 25 agosto 2025 – Rally di XRP? Ecco cosa ci dicono due indicatori tecnici

Mercato prezzo ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel panorama di Ripple ogni sviluppo può ridefinirne la traiettoria del valore di XRP: aggiornamenti di rete, nuove applicazioni DeFi, decisioni istituzionali e l’adozione da parte di aziende e sviluppatori influenzano costantemente la sua rilevanza sul mercato. Seguire da vicino queste dinamiche non significa solo informarsi, ma anticipare tendenze e muoversi con consapevolezza.

In questa pagina trovate le ultime notizie su XRP, aggiornate in tempo reale: uno strumento essenziale per monitorare l’evoluzione dell’ecosistema.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,078,813,821,575
-1.13

Altri articoli in evidenza

Approfondimenti
Ripple lancia la carta Mastercard dopo la fine della causa con la SEC
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-08-25 10:18:43
Bitcoin News
Bitcoin Shock: Crollo improvviso a 110.700 dollari
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-08-25 09:39:53
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo