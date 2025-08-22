BTC $116,875.80 3.49%
ETH $4,646.66 9.17%
SOL $193.81 6.46%
SHIB $0.000012 4.26%
BNB $878.95 4.17%
DOGE $0.23 6.95%
XRP $3.03 4.31%
PEPE $0.000010 5.62%
Cryptonews Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 22 agosto 2025 – Negli Emirati Arabi i voli si pagano in XRP!

altcoin Mercato prezzo ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel mondo di Ripple ogni novità può influenzarne il futuro: oscillazioni di prezzo, decisioni regolatorie, partnership finanziarie e innovazioni tecnologiche incidono tutte sul suo percorso. Restare aggiornati non è solo curiosità, ma un vantaggio competitivo per cogliere opportunità e prevenire rischi.

In questa pagina trovate le ultime notizie su XRP, aggiornate in tempo reale: un punto di riferimento per seguire da vicino l’evoluzione dell’ecosistema Ripple.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,189,463,490,406
0.55

Altri articoli in evidenza

News
Crollo di XRP: terza death cross, balene in fuga e segnali ribassisti
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-08-22 15:30:00
Previsione Prezzi
Polkadot: gli analisti fissano un obiettivo di $6
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-08-22 15:00:00
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo