BTC $113,144.97 0.38%
ETH $4,255.17 2.93%
SOL $184.38 3.22%
SHIB $0.000012 2.45%
BNB $849.82 3.17%
DOGE $0.21 3.25%
XRP $2.89 2.10%
PEPE $0.000010 2.71%
Cryptonews Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 21 agosto 2025 – Sicurezza e conformità sull’XRP Ledger al primo posto

altcoin criptovalute Mercato prezzo ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel panorama di Ripple (XRP) ogni novità può fare la differenza e incidere in modo significativo sul suo percorso futuro: dalle oscillazioni di prezzo alle decisioni delle autorità di vigilanza, dalle partnership strategiche con istituzioni finanziarie alle innovazioni tecnologiche che ne ampliano l’utilizzo. Restare aggiornati non è solo una questione di curiosità ma un vero e proprio vantaggio competitivo: significa saper cogliere opportunità al momento giusto e, al tempo stesso, prevenire potenziali rischi.

Per questo motivo, in questa pagina trovate tutte le ultime notizie su XRP, con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Un punto di riferimento pensato per chi vuole seguire da vicino l’evoluzione dell’ecosistema Ripple senza perdere nemmeno un passaggio.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,039,617,615,427
-4.21

Altri articoli in evidenza

Approfondimenti
Pump.fun domina su Solana: è nuovo boom di meme coin
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-08-21 12:54:13
Bitcoin News
Per il CEO di Coinbase Bitcoin toccherà il milione entro il 2030
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-08-21 12:00:00
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo