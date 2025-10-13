BTC $114,689.71 2.77%
ETH $4,111.67 7.48%
SOL $192.74 6.84%
SHIB $0.000010 7.79%
BNB $1,288.85 4.48%
DOGE $0.20 9.84%
XRP $2.57 7.54%
PEPE $0.0000076 12.62%
Cryptonews Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 13 ottobre 2025 – L’attesa per la decisione della SEC

Mercato prezzo ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Immagine di una donna che guarda un tablet

XRP continua a rappresentare un pilastro nel panorama delle criptovalute, distinguendosi per la sua tecnologia all’avanguardia e per la capacità di garantire transazioni rapide, sicure e a costi estremamente ridotti. Grazie alla sua efficienza e scalabilità, si è affermato come una soluzione ideale per i pagamenti transfrontalieri e come strumento chiave per istituzioni finanziarie, aziende e investitori che puntano sull’innovazione nel settore fintech.

In questa sezione troverete le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sull’universo Ripple e sull’ecosistema di XRP, per restare sempre informati sull’evoluzione di una delle criptovalute più dinamiche e promettenti del mercato.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,108,311,817,408
-8.42

Altri articoli in evidenza

News
Previsione prezzo PEPE: per un noto analista sta per partire un forte rally
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-10-13 12:11:41
Bitcoin News
Bitcoin a un bivio mentre il Fear & Greed Index è ai minimi
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-10-13 11:00:00
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo