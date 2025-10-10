BTC $121,432.18 -0.61%
ETH $4,328.11 -0.50%
SOL $219.59 -1.20%
SHIB $0.000011 -0.15%
BNB $1,250.99 -2.21%
DOGE $0.24 1.34%
XRP $2.82 0.24%
PEPE $0.0000092 0.69%
Cryptonews Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 10 ottobre 2025

Mercato prezzo ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP continua a distinguersi come una delle criptovalute più rilevanti e influenti a livello globale, grazie alla sua capacità di offrire transazioni rapide, economiche ed estremamente efficienti. Queste qualità ne fanno una soluzione ideale per i pagamenti internazionali e un punto di riferimento per banche, aziende e investitori interessati all’innovazione nel settore della finanza digitale.

In questa sezione troverete aggiornamenti in tempo reale sull’universo Ripple e le ultime notizie dedicate a XRP, per restare sempre al passo con l’evoluzione del suo ecosistema.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,359,282,762,019
-0.99

Altri articoli in evidenza

Approfondimenti
Scopri il trucco dell’AI per diventare ricco con Bitcoin
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-10-10 10:08:54
Altcoin News
L’UE vuole le stablecoin in euro per competere a livello globale
2025-10-10 09:51:53
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo