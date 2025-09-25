L’intelligenza artificiale svela il futuro di Dogecoin (DOGE) per ottobre 2025
Il modello più avanzato di OpenAI, ChatGPT-5 non si sbilancia e prevede che Dogecoin (DOGE) potrebbe muoversi poco all’inizio di ottobre. Malgrado le performance poco avvincenti, però, per molti appassionati Dogecoin rimane un punto di riferimento tra le criptovalute che costano poco e che potrebbero registrare forti crescite in futuro.
Questa previsione si allinea con l’effettivo comportamento di DOGE, che al momento sta seguendo l’andamento del resto del mercato crypto. In questa fase si registrano grosse vendite e gravi perdite di capitali.
La previsione di ChatGPT-5 sull’andamento di DOGE a ottobre
ChatGPT individua per l’1 ottobre una fascia di prezzo compresa tra 0,245 e 0,265 dollari, con uno scenario base intorno a 0,255 dollari.
La previsione prende in considerazione tre possibili scenari. Nel caso più ottimista, sostenuto da un sentiment positivo e da nuovi afflussi grazie al lancio del Rex-Osprey Doge ETF, DOGE potrebbe puntare verso 0,27 dollari. Se invece il clima generale dovesse peggiorare o emergessero nuovi rischi per il settore crypto, il prezzo potrebbe scendere verso la zona tra 0,23 e 0,24 dollari.
Secondo ChatGPT, i principali fattori che influenzano la proiezione sono la situazione tecnica attuale di Dogecoin e l’umore degli investitori.
L’ETF su DOGE potrebbe spingere la crescita
In questa fase, la meme coin ha mantenuto il supporto sopra 0,24 dollari, mentre la resistenza si trova tra 0,25 e 0,26 dollari. Un superamento deciso di quest’area potrebbe aprire la strada a ulteriori rialzi.
L’accesso istituzionale tramite il Rex-Osprey Doge ETF viene visto come un possibile motore di crescita, offrendo nuove vie per l’ingresso di capitali.
C’è da dire che in questo momento il mercato mostra i primi segnali di “stanchezza da meme”, si registra un calo dell’entusiasmo verso questa asset class rispetto ai cicli precedenti.
Analisi del prezzo di DOGE
Al momento DOGE si scambia a 0,24 dollari, in aumento dello 0,8% nelle ultime 24 ore ma in calo di quasi il 9% nell’ultima settimana.
Ai livelli attuali, la volatilità del prezzo è pari al 10,51%, segnalando oscillazioni di prezzo moderate. Dal punto di vista tecnico, la media mobile semplice a 50 giorni è a 0,2341 dollari, leggermente sotto il prezzo attuale. Invece la media mobile a 200 giorni si trova a 0,2067, indicando una tendenza di fondo positiva.
L’RSI a 14 giorni è a 44,01, suggerendo che Dogecoin non è né in ipercomprato né in ipervenduto, seppure con un momentum piuttosto debole.
L’alternativa a Dogecoin è il suo cugino muscoloso
Maxi Doge (MAXI) sta per raggiungere i 2,5 milioni di dollari raccolti nella sua prevendita, mentre gli investitori si affrettano a garantirsi i token nonostante il raffreddamento generale del mercato.
I primi acquirenti stanno bloccando i token ai prezzi di prevendita perché vedono in MAXI una versione più attuale rispetto a Dogecoin (DOGE) e una potenziale scommessa da “moonshot”.
Maxi Doge è pensato per chi vive la vita senza scuse: chi testa sempre nuovi limiti quando si allena, chi cerca continuamente nuovi record, chi non molla mai nemmeno una serie. Lo slogan di MAXI dice tutto: “Senza maniche, senza stress: solo pesi da sollevare”.
Per chi entra ora, quei “pesi” potrebbero davvero decollare una volta che MAXI verrà listato sugli exchange, portando il suo spirito 1.000x dalla palestra ai grafici di prezzo.
In questo momento, i token sono venduti a soli 0,012965 dollari ma questa fase durerà solo poche ore prima del prossimo aumento di prezzo.
