L’intelligenza artificiale Qwen di Alibaba prevede i prezzi di XRP, DOGE e SOL per novembre 2025

Il modello di punta di intelligenza artificiale proposto dalla cinese Alibaba prevede un sorprendente twist per le principali altcoin.

I modelli di intelligenza artificiale cinesi stanno ottenendo risultati superiori rispetto ai rivali occidentali nel trading crypto in tempo reale. Le nuove previsioni sui prezzi di XRP, Dogecoin e Solana di Qwen potrebbero offrire le analisi più accurate.

Qwen AI, il modello di punta di Alibaba, ha indicato previsioni secondo cui XRP, Cardano ed Ethereum potrebbero registrare rapidi e forti rialzi nel prossimo mese confermando il ruolo dominante tra le migliori altcoin del mercato.

In una competizione di trading crypto reale attualmente in corso, i modelli cinesi stanno generando operazioni più redditizie, superando giganti occidentali come ChatGPT.

DeepSeek is the new king now.



It’s gaining 125% in just 9 days, making more than GPT-5 and Gemini 2.5 Pro lost combined.



DeepSeek is just a side project of a hedge fund, confirmed. pic.twitter.com/YhJ2GLo2gk — Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) October 27, 2025

Qwen si posiziona al secondo posto nella classifica, portando il capitale iniziale di 10.000 dollari a 20.776 dollari in soli 9 giorni, con un guadagno del 107%, mentre il leader occidentale Claude si ferma solo al 22%.

Uptober è stato un’occasione mancata

Nonostante le altcoin non abbiano beneficiato dei venti favorevoli di “Uptober” a causa del ritorno delle tensioni commerciali tra USA e Cina che hanno influenzato il sentiment di mercato, novembre potrebbe segnare un’inversione di tendenza.

La riunione di questa settimana della FOMC sarà decisiva: segnali di un possibile allentamento della politica monetaria statunitense potrebbero ravvivare l’appetito per il rischio e favorire una forte rotazione di capitali verso le altcoin.

Previsioni prezzo XRP: Qwen AI vede un rally guidato dagli investitori istituzionali

Qwen AI mostra un’aspettativa positiva: XRP potrebbe superare i 6,50 dollari a novembre, segnando un incremento del 150% rispetto all’attuale livello di 2,63 dollari.

Previsioni prezzo XRP per novembre. Fonte: Qwen3-Max

La previsione si basa su un’adozione a livello istituzionale, con XRP che si posiziona come asset ponte per corridoi di pagamento ad alto volume, potenzialmente in collaborazione con banche centrali o integrazioni a livello SWIFT.

Viene anche considerata la possibilità di una maggiore esposizione regolamentata nei mercati finanziari tradizionali statunitensi tramite ETF spot, offrendo un nuovo punto di accesso per la domanda istituzionale e rafforzando il ruolo di XRP nelle reti di liquidità globali.

Anche l’analisi tecnica supporta questa visione rialzista. Un triplo minimo formatosi a ottobre potrebbe rappresentare la base per i guadagni di novembre e favorire una potenziale rottura rialzista di un triangolo ascendente di lungo periodo.



Grafico DOGE / USD giornaliero, triangolo ascendente. Fonte: TradingView

Anche gli indicatori di momentum danno segnali positivi: l’istogramma MACD segna il maggior distacco dalla linea di segnale dai tempi del rally di luglio, mentre l’RSI ha superato la zona neutra, suggerendo che il nuovo trend rialzista potrebbe avere una buona tenuta.

Se i fattori favorevoli si allineassero, XRP potrebbe avvicinarsi ai 6,50 dollari questo mese e puntare verso gli 8 dollari nel 2026.

Previsioni prezzo Dogecoin: Qwen AI ipotizza un possibile approdo a 1,20 dollari

Qwen sostiene che, nonostante la crescente esposizione mainstream tramite un ETF spot statunitense, DOGE resta fortemente influenzato dal sentiment sui social. Lo scenario più ottimista vede l’obiettivo di 1,20 dollari, ma non senza fattori esterni.

Previsioni prezzo DOGE per novembre. Fonte: Qwen3-Max

Vengono citate le endorsement attive di opinion leader come Elon Musk come elemento fondamentale per guadagni rilevanti in questo ciclo, puntando a un’integrazione nei servizi di pagamento.

In passato Musk ha scherzato sull’uso di Dogecoin come opzione di pagamento su X e Tesla, ma se queste idee si concretizzassero potrebbero tradursi in un grande slancio sui social e una domanda crescente per Dogecoin.

Guardando i grafici, si delinea uno scenario in cui il livello di 1 dollaro potrebbe essere raggiunto. Una struttura di triplo minimo formata a ottobre potrebbe essere la base per un breakout da un triangolo simmetrico a novembre.

Grafico DOGE / USD giornaliero, triangolo simmetrico. Fonte: TradingView

Gli indicatori di momentum, però, mostrano una certa incertezza: il MACD mantiene solo un lieve vantaggio sulla linea di segnale e l’RSI è stato nuovamente respinto dalla zona neutra, segno di una pressione di acquisto ancora debole.

Per il momento, fattori macro favorevoli potrebbero sostenere DOGE a novembre, ma un movimento verso 1 dollaro sembra ancora prematuro senza nuovo entusiasmo o notizie di grande utilità.

Previsioni prezzo Solana: l’utilità reale offre basi per una crescita

Qwen AI prevede un rialzo del 133% fino a 700 dollari per Solana, indicando la crescita del suo ruolo come principale alternativa a Ethereum e l’espansione nel settore della tokenizzazione di asset reali (RWA).

Previsioni prezzo SOL per novembre. Fonte: Qwen3-Max

Il modello sottolinea la crescente competitività di Solana in campi come azioni tokenizzate, pagamenti e soluzioni per l’identità digitale, posizionandola come blockchain di riferimento per applicazioni reali e scalabili.

Solana sta inoltre emergendo come secondo ecosistema di sviluppo in più rapida crescita dopo Ethereum, con un aumento mensile esponenziale di nuovi sviluppatori.

Le app crypto per i consumatori, con un valore totale bloccato già superiore ai 40 miliardi di dollari, potrebbero trainare l’adozione reale grazie al lancio di piattaforme di gaming o social di grande rilievo.

Dal punto di vista tecnico, il canale ascendente che dura da 7 mesi offre uno scenario chiaro verso i 500 dollari, sostenuto dalla formazione di un triplo minimo nella parte bassa del canale.

Grafico SOL / USD giornaliero, canale ascendente. Fonte: TradingView

Gli indicatori di momentum suggeriscono una rinnovata forza degli acquirenti: il MACD sta ampliando il suo vantaggio sulla linea di segnale e l’RSI supera la linea neutra, creando una solida base per una crescita decisa.

Se i prossimi catalizzatori come gli ETF spot arriveranno, SOL potrebbe avvicinarsi ai 700 dollari già il mese prossimo e puntare ai 1000 dollari nel 2026.

