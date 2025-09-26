L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Bitcoin
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Settembre è spesso un mese duro per Bitcoin che stenta a recuperare dopo la pausa estiva. In attesa della rimonta di ottobre, la fine del terzo trimestre mostra la fatica di Bitcoin nel riprendersi dopo una serie di vendite che hanno colpito il mercato all’inizio della settimana.
Al momento, BTC viene scambiato intorno ai 109.600 dollari. La principale crypto segna un calo di oltre il 5% nell’ultima settimana e la capitalizzazione è calata di oltre 120 miliardi di dollari negli ultimi sette giorni.
Il prezzo di Bitcoin cala, di contro nelle 24 ore i volumi di trading sono aumentati del 26,27%, raggiungendo i 61,35 miliardi di dollari nello stesso periodo.
L’IA prevede il prezzo di Bitcoin per la fine del terzo trimestre 2025
Abbiamo interrogato l’intelligenza artificiale per ottenere una previsione media del prezzo di BTC in chiusura di trimestre. Secondo questa previsione, la crypto potrebbe essere scambiata a 110.167 dollari, che rappresenterebbe un aumento dell’1,19% rispetto ai livelli attuali.
GPT-4o è risultato il modello più ottimista tra quelli analizzati, stimando un prezzo di 112.000 dollari, mentre Claude Sonnet 4 e Grok 3 prevedono rispettivamente un ribasso a 108.500 dollari e 110.001 dollari.
Come già accennato, Bitcoin sta attraversando un momento difficile dopo una serie di liquidazioni forzate che questa settimana hanno cancellato 1,5 miliardi di dollari da posizioni a leva.
Il livello di rischio è stato aggravato anche dalle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che durante un discorso il 23 settembre al Crowne Plaza di Warwick, Rhode Island, ha sottolineato che “non esiste una strada priva di rischi” per la politica monetaria.
“Non esiste un percorso senza rischi. Se allentiamo troppo in fretta, potremmo lasciare il lavoro sull’inflazione incompleto e dover invertire la rotta in seguito per riportarci al 2%. Se manteniamo politiche restrittive troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente”, ha dichiarato Powell.
Un quadro economico sfavorevole per il mercato crypto
Anche le altcoin hanno rispecchiato il calo di Bitcoin. Ethereum (ETH) è sceso del 4% a quota 4.010 dollari, toccando il livello più basso delle ultime sette settimane.
In questo momento, gli exchange-traded fund (ETF) restano un elemento chiave. Mercoledì 23 settembre, gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 241 milioni di dollari. Invece, gli ETF su Ethereum hanno visto deflussi per oltre 100 milioni di dollari.
Alternative fuori dal mercato da considerare
La prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) ha superato quota 18 milioni di dollari, affermandosi tra le raccolte più forti del 2025. Considerata la chain Layer-2 più veloce di Bitcoin, Bitcoin Hyper continua ad attirare forti investimenti, solo nell’ultima settimana ha ottenuto oltre 1 milione. A questo ritmo, il progetto potrebbe arrivare a 19 milioni in pochi giorni.
Gli investitori credono nel progetto per il potenziale di creare nuova domanda per la principale crypto, rafforzando una visione rialzista di lungo periodo.
Altro punto di forza è il ruolo centrale che il token nativo HYPER avrà all’interno del nuovo ecosistema. Chi vuole partecipare ora deve fare presto. Il prezzo di prevendita di HYPER salirà già nelle prossime ore.
