BTC $109,454.30 -1.88%
ETH $3,933.50 -1.98%
SOL $196.02 -3.53%
SHIB $0.000011 -2.24%
BNB $947.83 -4.97%
DOGE $0.22 -2.81%
XRP $2.75 -3.47%
PEPE $0.0000092 -2.69%
Cryptonews Previsione Prezzi

L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Bitcoin

bitcoin
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Settembre storicamente è un mese debole per il mercato crypto che si prepara al pump di ottobre. Ecco la previsione dell'AI per fine mese.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Laura Di Maria
Autore
Laura Di Maria
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Settembre è spesso un mese duro per Bitcoin che stenta a recuperare dopo la pausa estiva. In attesa della rimonta di ottobre, la fine del terzo trimestre mostra la fatica di Bitcoin nel riprendersi dopo una serie di vendite che hanno colpito il mercato all’inizio della settimana.

Al momento, BTC viene scambiato intorno ai 109.600 dollari. La principale crypto segna un calo di oltre il 5% nell’ultima settimana e la capitalizzazione è calata di oltre 120 miliardi di dollari negli ultimi sette giorni.

Il prezzo di Bitcoin cala, di contro nelle 24 ore i volumi di trading sono aumentati del 26,27%, raggiungendo i 61,35 miliardi di dollari nello stesso periodo.

L’IA prevede il prezzo di Bitcoin per la fine del terzo trimestre 2025

Abbiamo interrogato l’intelligenza artificiale per ottenere una previsione media del prezzo di BTC in chiusura di trimestre. Secondo questa previsione, la crypto potrebbe essere scambiata a 110.167 dollari, che rappresenterebbe un aumento dell’1,19% rispetto ai livelli attuali.

GPT-4o è risultato il modello più ottimista tra quelli analizzati, stimando un prezzo di 112.000 dollari, mentre Claude Sonnet 4 e Grok 3 prevedono rispettivamente un ribasso a 108.500 dollari e 110.001 dollari.

Come già accennato, Bitcoin sta attraversando un momento difficile dopo una serie di liquidazioni forzate che questa settimana hanno cancellato 1,5 miliardi di dollari da posizioni a leva.

Il livello di rischio è stato aggravato anche dalle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che durante un discorso il 23 settembre al Crowne Plaza di Warwick, Rhode Island, ha sottolineato che “non esiste una strada priva di rischi” per la politica monetaria.

“Non esiste un percorso senza rischi. Se allentiamo troppo in fretta, potremmo lasciare il lavoro sull’inflazione incompleto e dover invertire la rotta in seguito per riportarci al 2%. Se manteniamo politiche restrittive troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente”, ha dichiarato Powell.

Un quadro economico sfavorevole per il mercato crypto

Anche le altcoin hanno rispecchiato il calo di Bitcoin. Ethereum (ETH) è sceso del 4% a quota 4.010 dollari, toccando il livello più basso delle ultime sette settimane.

In questo momento, gli exchange-traded fund (ETF) restano un elemento chiave. Mercoledì 23 settembre, gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 241 milioni di dollari. Invece, gli ETF su Ethereum hanno visto deflussi per oltre 100 milioni di dollari.

Alternative fuori dal mercato da considerare

La prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) ha superato quota 18 milioni di dollari, affermandosi tra le raccolte più forti del 2025. Considerata la chain Layer-2 più veloce di Bitcoin, Bitcoin Hyper continua ad attirare forti investimenti, solo nell’ultima settimana ha ottenuto oltre 1 milione. A questo ritmo, il progetto potrebbe arrivare a 19 milioni in pochi giorni.

Gli investitori credono nel progetto per il potenziale di creare nuova domanda per la principale crypto, rafforzando una visione rialzista di lungo periodo.

Altro punto di forza è il ruolo centrale che il token nativo HYPER avrà all’interno del nuovo ecosistema. Chi vuole partecipare ora deve fare presto. Il prezzo di prevendita di HYPER salirà già nelle prossime ore.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$3,904,950,454,367
-7.67

Altri articoli in evidenza

Altcoin News
Gli ETF sono una minaccia per le DAT, le società di tesoreria crypto
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-26 13:40:00
Previsione Prezzi
Il mercato di XRP registra forti afflussi che spingono il token verso un potenziale rally
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-09-26 13:14:46
Laura Di Maria
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo