L’Intelligenza Artificiale prevede il prezzo di Bitcoin per fine novembre 2025

La previsione ha tenuto conto del perdurare dell'attuale sentiment rialzista sui mercati finanziari e della tendenza di Bitcoin a subire fluttuazioni a breve termine in occasione delle principali festività.

Mentre Bitcoin (BTC) cerca di riconquistare il record storico di 125.000 dollari, l’analisi del modello di intelligenza artificiale ChatGPT di OpenAI suggerisce che entro la fine di novembre del 2025 il prezzo dell’asset potrebbe oscillare tra 85.000 e 200.000 dollari.

Il modello linguistico di grandi dimensioni ha basato la sua proiezione sulle attuali tendenze di mercato e sui modelli storici, indicando la possibilità di guadagni moderati e mettendo in guardia dalla potenziale volatilità durante quello che, negli Stati Uniti, è un periodo festivo.

La previsione non ipotizza grandi sconvolgimenti prima della fine di novembre, come misure repressive su larga scala da parte delle autorità di regolamentazione o il crollo dei mercati.

Previsione del prezzo di Bitcoin

Nello scenario di base, Bitcoin potrebbe rimanere relativamente stabile o registrare un modesto aumento, con un prezzo compreso tra 120.000 e 160.000 dollari. In uno scenario rialzista invece, il prezzo potrebbe salire fino a 200.000 dollari trainato da afflussi istituzionali o da una forte domanda di ETF su Bitcoin.

Tuttavia, se il sentiment dovesse diventare negativo o le pressioni macroeconomiche dovessero intensificarsi, è possibile una correzione nella fascia compresa tra 85.000 e 95.000 dollari.

L’analisi ha osservato che, storicamente, la performance di Bitcoin verso la fine di novembre è stata quasi sempre imprevedibile, con gli anni passati che hanno registrato sia aumenti che forti cali. Anche se il periodo, che negli Stati Uniti coincide con la festività del Ringraziamento, può portare a picchi di attività di trading, i prezzi di chiusura tendono a stabilizzarsi subito dopo.

In definitiva, la proiezione ha evidenziato sia il potenziale di Bitcoin di continuare a rafforzarsi, sia la sua persistente volatilità. La stima centrale di ChatGPT colloca il valore probabile di Bitcoin per il 27 novembre, Giorno del Ringraziamento 2025, tra i 140.000 e i 160.000 dollari.

Previsione del prezzo di Bitcoin per la fine di novembre del 2025 – Fonte: ChatGPT

Analisi del prezzo di Bitcoin

Al momento della stesura dell’articolo, Bitcoin era scambiato a 121.760 dollari, in calo dell’1,29% nelle ultime 24 ore, ma in aumento dell’1,2% nell’ultima settimana.

Grafico del prezzo di Bitcoin, timeframe a sette giorni – Fonte: CoinMarketCap

Sebbene Bitcoin abbia registrato un calo rispetto al suo massimo storico, gli indicatori di momentum segnalano una forza costante. La media mobile semplice (SMA) a 50 giorni a 114.226 dollari e la SMA a 200 giorni a 105.107 dollari si attestano ben al di sotto del prezzo spot, confermando un solido trend rialzista e suggerendo forti livelli di supporto a medio-lungo termine.

Nel frattempo, l’indicatore RSI a 14 giorni di 61,06 colloca Bitcoin in territorio rialzista senza essere ipercomprato, lasciando spazio a un ulteriore rialzo prima che le condizioni diventino surriscaldate.

