L’intelligenza artificiale predice il prezzo di Bitcoin per l’1 agosto 2025

Il prezzo di Bitcoin potrebbe ancora consolidarsi sull'attuale livello prima di registrare una crescita netta sopra l'attuale ATH.

Bitcoin ha attraversato alcune settimane di forte volatilità ma, al momento, si mantiene stabile sopra i 118.000 dollari.

Attualmente il mercato è in attesa di risvolti chiave per le crypto negli USA previsti per il prossimo 30 luglio. Nuove normative potrebbero essere approvate e novità importanti potrebbero delinearsi sul fronte dell’approvazione delle richieste di ETF legati alle principali altcoin.

D’altro canto, gli accordi commerciali stretti con l’Europa potrebbero cambiare il panorama economico internazionale. In particolare, potrebbero alterare la percezione delle crypto come bene rifugio o investimento alternativo in una fase di forte precarietà.

Fonte TradingView

Non è facile in questo momento stimare quale direzione possa prendere il prezzo di Bitcoin, nemmeno a breve termine. Per questo motivo abbiamo interrogato l’intelligenza artificiale e valutato le stime di tre dei maggiori modelli, GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet e Grok 2 Vision, per ottenere una stima plausibile.

Abbiamo chiesto di tenere conto di alcuni parametri chiave, come i principali indicatori tecnici, tra cui la media mobile di convergenza-divergenza (MACD), l’indice di forza relativa (RSI), gli oscillatori stocastici e le medie mobili a 50 giorni.

Previsione dell’intelligenza artificiale sul prezzo di BTC

Secondo le previsioni congiunte dei tre modelli di machine learning, il prezzo medio di BTC l’1 agosto, alla fine di questa settimana, potrebbe aggirarsi intorno a 119.833 dollari. Questa previsione indica un rialzo rispetto al prezzo attuale e un movimento ancora non deciso verso una stabilità sopra i 120.000 dollari.

Claude 3.5 Sonnet è stato il più ottimista. La previsione sull’andamento di Bitcoin si è stabilizzata intorno a 121.500 dollari.

Anche GPT-4o si è mostrato positivo, con un target di 120.500 dollari. Mentre Grok 2 Vision ha offerto una visione più ribassista, stimando un prezzo di 117.500 dollari.

Dal punto di vista tecnico, sembra che Grok abbia delle ragioni a supporto della sua previsione. Ad esempio, evidenzia che l’RSI è sceso da 75 a 62 nelle ultime due settimane, suggerendo un indebolimento della spinta rialzista.

D’altro canto, BTC ora è scambiato intorno a 118.959 dollari, quindi la sua SMA di 111.234 suggerisce un trend rialzista sostenuto.

Allo stesso tempo, la linea MACD, che due settimane fa aveva raggiunto 3.244, è gradualmente calata a 2.572, indicando che lo slancio al rialzo si sta attenuando.

Ancora più interessante è l’istogramma MACD, che nello stesso periodo è sceso bruscamente da 1.175 a -325, suggerendo anch’esso una prospettiva più ribassista.

