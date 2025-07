L’intelligenza artificiale di Grok prevede il prezzo di XRP

Per capire fin dove potrebbe spingersi XRP, ci siamo rivolti a Grok, l’intelligenza artificiale di Elon Musk.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 15, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP sta continuando la sua ascesa e si sta avvicinando alla soglia dei 3 dollari, spinto dall’attività delle balene e dall’ottimismo per un possibile ETF spot.

Dopo i forti guadagni degli ultimi sette giorni, XRP ha superato Tether (USDT) e ha riconquistato il terzo posto nella classifica delle prime crypto per capitalizzazione di mercato.

Per capire fin dove potrebbe arrivare, abbiamo deciso di rivolgerci a Grok, l’intelligenza artificiale di Elon Musk, dato che è stata aggiornata di recente e ora offre analisi più approfondite e dettagliate.

L’intelligenza artificiale rilascia una previsione audace su XRP

L’AI ha ipotizzato diversi scenari, incluso uno fortemente rialzista: gli Stati Uniti stampano trilioni, l’inflazione cresce e XRP sostituisce SWIFT nei pagamenti globali. In questo contesto, il modello prevede che il token di Ripple potrebbe schizzare alle stelle.

Secondo Grok, se XRP diventasse la rete principale per i pagamenti transfrontalieri e gestisse trilioni di transazioni al giorno, il suo valore potrebbe raggiungere i 100-200 dollari.

Ha anche precisato che uno scenario simile richiederebbe una trasformazione radicale del sistema finanziario globale, difficile da realizzare nel breve periodo.

Il modello AI ha anche stimato un target per uno scenario estremo: se XRP conquistasse il 100% del volume di SWIFT, tokenizzasse gli asset reali e triplicasse l’adozione retail, Grok ipotizza un valore tra i 350 e i 400 dollari. Riconosce, però, che si tratta di uno scenario altamente improbabile.

L’AI stima anche uno scenario più credibile

Il modello AI ha anche fornito una previsione più realistica. Secondo Grok, XRP potrebbe raggiungere un range compreso tra 10-15 dollari tra il 2025 e il 2027.

Un traguardo che dipenderebbe dall’adozione istituzionale, dall’espansione dei servizi di pagamento di Ripple e da una regolamentazione più chiara per il settore.

XRP sta per registrare un breakout?

Al momento XRP sta scambiando al livello di 2,97 dollari. Nelle ultime 24 ore ha registrato un balzo del 5%, mentre in quello settimanale del 28%.

L’ultima volta che ha testato i 3 dollari risale a marzo. Secondo gli analisti, una rottura decisa di questa soglia potrebbe confermare un breakout e spingere XRP verso il range tra 4-6 dollari.

Grafico del valore di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Gli investitori puntano anche su $BEST, il token nativo di Best Wallet

Mentre gli investitori attendono i prossimi movimenti di XRP, cresce l’interesse anche per altre altcoin, come $BEST, il token nativo di Best Wallet. Si tratta di un wallet mobile self-custodial che supporta 60 blockchain e permette di gestire in modo facile e sicuro le crypto.

I titolari del token $BEST potranno beneficiare di fees di transazioni ridotte all’interno dell’ecosistema di Best Wallet, accedere alle funzionalità premium, partecipare alle migliori prevendite crypto direttamente dall’app tramite la funzione “Upcoming Tokens” e prendere parte alla governance della piattaforma, oltre che ottenere premi di staking maggiori.

Nell’app sono presenti diverse funzionalità come Best DEX, un aggregatore decentralizzato basato sulla tecnologia di Rubic. Analizza in tempo reale le migliori tariffe per gli swap, sia sulla stessa blockchain che tra chain diverse, offrendo scambi rapidi ed efficienti direttamente dal wallet.

Al momento il token $BEST è in fase di prevendita e finora ha raccolto 13,8 milioni di dollari.

Per partecipare alla prevendita, basta collegare il proprio wallet al sito ufficiale di Best Wallet e comprare il token utilizzando ETH, BNB e USDT.