L’Intelligenza Artificiale di DeepSeek prevede i prezzi di SOL, XRP e BNB

L'AI cinese DeepSeek prevede che i prezzi di Solana, XRP e BNB subiranno un balzo dopo la riunione del FOMC di questa settimana.

Dopo aver contribuito, con le sue previsioni, a trasformare 10.000 dollari in 22.500 dollari in soli nove giorni, il chatbot online cinese DeepSeek è stato proclamato la più popolare AI per il trading di criptovalute. Ora DeepSeek prevede che i token SOL, XRP e BNB potrebbero raggiungere nuovi massimi importanti mentre questo trimestre è ancora agli inizi.

L’ottimismo arriva nonostante la brusca fine del rally “Uptober”, che è stato drasticamente smorzato dall’annuncio del presidente Donald Trump sui dazi del 100% sulle importazioni cinesi. La minaccia di Trump ha scosso i mercati globali, innescando uno dei più forti sell-off di criptovalute in un solo giorno degli ultimi anni.

Con l’avvicinarsi della prossima riunione del FOMC della Federal Reserve, gli investitori sono diventati cauti, in attesa di potenziali segnali di allentamento monetario. Tuttavia, gli esperti di criptovalute interpretano l’attuale calo come un reset costruttivo che elimina l’eccesso di leva finanziaria e pone le basi per un nuovo slancio.

Solana (SOL): DeepSeek prevede un nuovo massimo storico

Solana (SOL) continua a consolidare il suo ruolo di piattaforma di smart contract di alto livello, vantando quasi 110 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato e oltre 11,7 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL) nel suo ecosistema DeFi.

Previsioni sul prezzo di SOL – Fonte: DeepSeek AI

Crescono le speculazioni sul fatto che un ETF spot statunitense su Solana potrebbe essere presto approvato, attirando potenzialmente afflussi istituzionali simili a quelli osservati dopo il lancio degli ETF su Bitcoin ed Ethereum.

Con le sue eccezionali velocità di transazione, le commissioni minime e la crescente rilevanza nella tokenizzazione di stablecoin e asset reali, Solana rimane una delle blockchain più mature per l’adozione sul mercato.

Dopo un picco di 250 dollari a gennaio e un calo a 100 dollari ad aprile, SOL viene ora scambiato a circa 202 dollari, con un RSI di 52 in crescita, poiché sembra iniziare un nuovo importante rally dopo essere cresciuto del 2% nelle ultime 24 ore.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di SOL – Fonte: TradingView

Dopo aver rotto un pattern di bandiera rialzista, DeepSeek stima che Solana potrebbe salire fino a 1.200 dollari entro la fine del mese, quadruplicando forse il suo precedente record di 293,31 dollari.

Dato che mancano solo quattro giorni alla fine del mese, si tratta certamente di un obiettivo ambizioso, ma forse il chatbot di trading di criptovalute più intelligente della Cina sa qualcosa che noi non sappiamo?

XRP (XRP): DeepSeek prevede un potenziale rialzo verso i 10 dollari

I modelli predittivi di DeepSeek AI indicano che XRP (XRP) potrebbe registrare un forte rialzo, salendo tra i 5 e i 12 dollari entro la fine dell’anno, potenzialmente più che quadruplicando il suo valore attuale di 2,69 dollari.

Previsioni sul prezzo di XRP – Fonte: DeepSeek AI

La storica vittoria legale di Ripple contro la SEC all’inizio di quest’anno ha posto fine a una battaglia pluriennale, ripristinando la fiducia degli investitori e spingendo XRP al massimo storico degli ultimi sette anni, pari a 3,65 dollari, nel mese di luglio.

Nell’ultimo anno, XRP è salito del 415%, una performance quattro volte superiore a quella di Bitcoin ed Ethereum durante lo stesso periodo. I molteplici pattern rialzisti che si stanno formando nel 2025 segnalano un crescente slancio al rialzo.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: TradingView

I prossimi catalizzatori, come le approvazioni degli ETF, le nuove integrazioni aziendali o la chiarezza normativa a livello globale, potrebbero portare XRP oltre i 5 dollari, con 12 dollari come obiettivo ambizioso in uno scenario rialzista aggressivo.

Binance Coin (BNB): DeepSeek AI prevede un’espansione del dominio di mercato

Lanciato inizialmente come token di utilità per Binance, Binance Coin (BNB) si è evoluto fino a diventare una componente fondamentale di un vasto ecosistema che comprende NFT, applicazioni decentralizzate e piattaforme di pagamento.

Previsioni sul prezzo di BNB – Fonte: DeepSeek AI

Il programma deflazionistico di burning dei token BNB continua a rafforzare la stabilità dei prezzi a lungo termine, riducendo gradualmente l’offerta circolante.

Al di là dell’ecosistema di Binance, la crescente accettazione di BNB nei settori della vendita al dettaglio, dei viaggi e dei giochi ha rafforzato la sua posizione tra le prime cinque criptovalute al mondo per capitalizzazione di mercato.

All’inizio di questo mese, BNB ha superato un pennant rialzista, raggiungendo il record di 1.369,99 dollari prima di correggersi del 17% a 1.148 dollari.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di BNB – Fonte: TradingView

Se il sentiment rialzista dovesse riprendere, DeepSeek AI prevede un avanzamento verso i 1.800 dollari, o addirittura fino a 2.500 dollari, con un supporto chiave tra i 580 e i 1.000 dollari in caso di improvviso calo.

