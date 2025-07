L’intelligenza artificiale DeepSeek prevede il prezzo di XRP, Dogecoin e Solana entro la fine del 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il modello di IA cinese DeepSeek prevede forti rialzi di prezzo per diverse altcoin di primo piano entro la fine del 2025, trainati dalla recente impennata storica del prezzo di Bitcoin. La principale crypto ha infatti fatto notizia raggiungendo un nuovo massimo storico di 122.838 dollari due settimane fa. Molti analisti ritengono che questo traguardo possa segnare l’inizio di un‘adozione mainstream su larga scala, a patto che l’attuale trend rialzista si mantenga stabile.

Il breakout ha infuso nuovo ottimismo nel settore delle criptovalute, portando a previsioni secondo cui il prossimo grande bull market potrebbe superare i picchi del 2021, spingendo le altcoin verso livelli di prezzo mai raggiunti prima. Abbiamo interrogato l’IA in merito. Ecco su quali token ha puntato.

XRP: DeepSeek AI prevede un rialzo del 60% entro la fine del 2025

Secondo le proiezioni di DeepSeek AI, XRP di Ripple potrebbe toccare i 5 dollari entro la fine del 2025, segnando un aumento di circa il 60% rispetto all’attuale valore di circa 3,10 dollari.

Questa previsione rialzista segue l’attuale slancio del mercato XRP. Il 18 luglio, il token ha raggiunto un massimo storico di 3,65 dollari, superando il precedente record del 2018, fissato a 3,40 dollari. Solo nell’ultimo mese, XRP ha registrato un aumento del 43,5%, battendo sia Bitcoin sia molte altre altcoin concorrenti.

L’ottimismo degli investitori è alimentato da una combinazione di chiarezza normativa, casi d’uso concreti e speculazioni su un possibile ETF spot supportato da XRP, elementi che potrebbero attirare nuovi capitali sull’asset.

Progettato da Ripple per facilitare transazioni globali rapide e a basso costo, XRP è stato ulteriormente legittimato nel 2024, quando il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) lo ha riconosciuto come una soluzione affidabile per i trasferimenti internazionali di denaro.

Un momento chiave per XRP è arrivato nel 2023, quando un tribunale federale statunitense ha stabilito che la vendita di XRP agli investitori retail non violava le leggi sui titoli. La SEC ha chiuso formalmente la sua indagine nel marzo 2025, eliminando uno dei più grandi ostacoli legali che gravavano sull’asset.

DOGE: DeepSeek ipotizza un x4 entro dicembre 2025

Nato nel 2013 come una parodia delle criptovalute, Dogecoin è ormai un asset mainstream, con una capitalizzazione superiore a 39 miliardi di dollari, spinta dal coinvolgimento della community e dall’aumento della sua utilità.

Attualmente scambiato a 0,2291 dollari, DOGE è salito del 39% negli ultimi 30 giorni. Il suo RSI è sceso da 80 a 55, indicando una fase di consolidamento sana dopo un’ondata di vendite. Il prezzo ha subito un calo del 5% nelle ultime 24 ore, in linea con l’intero mercato delle meme coin (da 79 miliardi di dollari), ma sta ora costruendo una base più solida.

I segnali tecnici mostrano un pattern a cuneo discendente, formato da novembre ad aprile: un classico indizio di breakout rialzista. DeepSeek stima che DOGE possa quadruplare il suo valore entro fine 2025, raggiungendo 0,80 dollari.

Anche l’adozione continua a crescere: Tesla accetta DOGE per alcuni prodotti, mentre PayPal e Revolut consentono transazioni in Dogecoin, tutte funzionalità che stanno consolidando il suo ruolo come token di pagamento funzionale.

SOL: DeepSeek punta a $600 grazie all’effetto ETF

Solana si sta affermando come una forza dominante nel settore dei contratti intelligenti, seconda solo a Ethereum per attività e coinvolgimento degli utenti. Con una capitalizzazione superiore a 98,7 miliardi di dollari, attira crescente interesse istituzionale e degli sviluppatori.

Le speculazioni su un ETF spot basato su Solana negli Stati Uniti alimentano il sentiment positivo, soprattutto dopo il successo degli ETF su Bitcoin ed Ethereum. Si parla anche di una potenziale inclusione di Solana in una riserva strategica crypto statunitense, rafforzandone la narrativa istituzionale.

Dal punto di vista tecnico, Solana ha rotto la precedente tendenza ribassista. Dopo essere scesa da oltre 250$ a quasi 100$ tra gennaio e aprile, ora viene scambiata intorno ai $177, con un chiaro breakout da un pattern rialzista.

DeepSeek AI prevede che SOL possa raggiungere i 600 dollari entro fine 2025, superando di gran lunga il massimo storico di $293,31 toccato a inizio anno. Se il trend positivo continuerà, potrebbe arrivare a $320 già entro l’autunno e spingersi verso quota $400–600 in presenza di un quadro macro favorevole.

TOKEN6900: il meme token virale pronto a esplodere 1000x?

DeepSeek, pur rimanendo rialzista sulle altcoin a larga capitalizzazione, segnala che per ottenere guadagni potenzialmente esplosivi, molti investitori si stanno orientando verso progetti meme emergenti.

Tra questi spicca TOKEN6900 (T6900), un token ERC-20 lanciato in prevendita appena due settimane fa. Il progetto ha già raccolto oltre 1,3 milioni di dollari, segno di un forte interesse.

TOKEN6900 abbraccia satira e ironia online, autodefinendosi: “Non costruito sui fondamentali quanto piuttosto su delirio, ironia e allucinazione collettiva dei trader cronicamente online”. L’offerta totale è di 930.993.091 token, uno in più rispetto al famoso SPX6900, sottolineando il tono provocatorio del brand.

Pur non promettendo utilizzi concreti, TOKEN6900 offre meccanismi di staking che permettono ai possessori di guadagnare ricompense passive alimentate dall’hype social. L’attuale prezzo in prevendita è di 0,00675 dollari.