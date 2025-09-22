L’indicatore TD Sequential attiva un segnale di acquisto per XRP in vista di un possibile rimbalzo

XRP, una delle principali altcoin sul mercato, sta tornando sotto i riflettori dopo che due noti analisti crypto hanno individuato configurazioni rialziste che potrebbero spingere il token molto più in alto se l’attuale momentum dovesse mantenersi. Secondo gli esperti Javon Marks e Ali Martínez, i segnali tecnici si stanno allineando per un possibile movimento, anche se i trader restano in attesa di vedere se i livelli di resistenza chiave verranno superati.

$XRP looks to be preparing here for ANOTHER +226% SURGE TO $9.90+ and a break above could send it towards $20 and higher! pic.twitter.com/ia5jJOcdkp — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 19, 2025

Il trader Javon Marks ha condiviso un grafico che evidenzia quello che definisce un importante schema di accumulazione per XRP. Secondo le sue analisi, se il trend rialzista dovesse continuare, il prezzo del token potrebbe aumentare del 226%, raggiungendo circa 9,90 dollari. In caso di superamento di questo livello chiave, si aprirebbe la possibilità di un ulteriore rally fino a 20 dollari.

Marks ha inoltre sottolineato come l’attuale struttura dei prezzi ricordi le lunghe oscillazioni precedenti, in cui periodi prolungati di consolidamento laterale erano seguiti da rapidi e consistenti rialzi. Questo confronto suggerisce che XRP potrebbe trovarsi in una fase simile, con il potenziale per movimenti significativi se il momentum rialzista si mantiene.

After perfectly calling the top, TD Sequential flips to buy on $XRP! pic.twitter.com/f69FXPJPWR — Ali (@ali_charts) August 22, 2025

Ali Martínez, altro nome noto nel panorama delle analisi e delle previsioni crypto, ha sottolineato che il TD Sequential, nel grafico a quattro ore, mostrava un segnale di acquisto. Molti trader utilizzano questo indicatore per individuare quando una tendenza potrebbe fermarsi e invertirsi. Martínez ha affermato che la recente fase di consolidamento ha aumentato le probabilità a favore degli acquirenti e che il trend di breve periodo ora propende per un movimento rialzista.

Anche altri indicatori tecnici più generali puntano in direzione di un potenziale rialzo. Un incrocio rialzista del MACD sul grafico a due giorni, richiama un pattern che aveva preceduto un rialzo del 91% lo scorso luglio.

Inoltre l’analista DarkDefender ha segnalato che XRP, dopo aver respinto i 3,13$, ha nuovamente raggiunto il livello di supporto individuato. È stato anche toccato il trend di supporto primario (evidenziato con il colore arancione). Egli ritiene che la struttura dei prezzi rimanga invariata e che l’RSI giornaliero si avvicini alla zona di ipervenduto.

Hi all. What a wick was that?#XRP, after rejecting the $3.13, once again tapped our support level. It also touched the Primary Support trend in the orange colour we have been using so far.



Well, the structure remains as it is.

Daily RSI is getting closer to oversold.



I know… pic.twitter.com/2lVKsQKQDG — Dark Defender (@DefendDark) September 22, 2025

“Nonostante la diffusa sfiducia attuale, specialmente se la situazione dovesse protrarsi anche in ottobre, il pattern del falling wedge indica la possibilità di una futura rottura al rialzo”.

Nonostante il calo del prezzo, i trader restano ottimisti

Nonostante la recente flessione di oltre il 5,27% nelle ultime 24 ore, l’ottimismo attorno a XRP – considerata una delle migliori criptovalute su cui investire – rimane intatto. I progressi istituzionali e normativi alimentano l’ottimismo. La crescente adozione di Ripple nei pagamenti transfrontalieri e le speculazioni sulla maggiore chiarezza regolatoria negli Stati Uniti hanno suscitato interesse da parte degli investitori istituzionali.

Gli analisti sottolineano che l’utilità di XRP in casi d’uso concreti, a differenza dei token puramente speculativi, potrebbe sostenere una domanda duratura.

🚨BREAKING



We are now at phase 8 of #XRP rise to dominance.



1. RLUSD is released. ✅

2. Trumps inauguration. ✅

3. Gary offically leaves SEC.✅

4. XRP Strategic Reserve ✅

5. Ripple case ends ✅

6. Alt season ✅

7. Ripple name big bank partnership. ✅

8. XRP ETF approval.… — BALE (@AltcoinBale) September 22, 2025

Inoltre, l’attesa per le approvazioni di ulteriori ETF spot, in particolare sotto la presidenza della SEC di Paul Atkins – grande sostenitore delle criptovalute – ha alimentato un sentiment positivo nella comunità verso la criptovaluta.

