Lido DAO esplode del 54% grazie alla sentenza della SEC sul liquid staking
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
DisclaimerSiamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership.
Lido DAO (LDO) ha messo a segno un impressionante rally del 54% nell’ultima settimana, sospinto dalla recente decisione della SEC che esclude i token di liquid staking come stETH dalla qualifica di titoli finanziari (security).
La chiarezza normativa apre la strada a nuovi investimenti istituzionali in prodotti di liquid staking, mentre il rialzo di Ethereum e la ripresa generale del settore DeFi offrono a Lido opportunità di crescita significative nel mercato del liquid staking.
In questo articolo, approfondiremo le dinamiche che stanno alimentando questo trend e cosa potrebbe riservare il futuro per Lido DAO.
Lido DAO in forte crescita: cosa aspettarsi dopo l’ultimo rally
Lido DAO ha registrato un’impennata del 54% nell’ultima settimana, spinta dalla sentenza della SEC secondo cui i token di liquid staking, tra cui stETH di Lido, non rientrano nella categoria di titoli finanziari.
Il chiarimento normativo ha rimosso un ostacolo regolatorio e potrebbe favorire l’ingresso degli investitori istituzionali nel segmento del liquid staking, oltre alla possibile inclusione di questi prodotti nei futuri ETF.
Con un Total Value Locked di 33 miliardi di dollari, Lido è il più grande protocollo di liquid staking e si posiziona come i principale beneficiario di questa decisione.
Il recente rally di Ethereum sopra i 4.200 dollari ha ulteriormente rafforzato l’interesse verso i derivati di staking, direttamente a beneficio di Lido, che detiene circa il 27% dello staking di ETH.
Il token LDO ha seguito il trend rialzista, superando la resistenza di 1,20 dollari per la prima volta da marzo 2025.
Il segmento DeFi nel suo complesso sta vivendo una ripresa significativa, con un Total Value Locked che ha raggiunto i 153 miliardi di dollari, trainato da protocolli come Lido e Aave. I rendimenti dello staking, compresi tra il 5% e il 7%, stanno attirando capitali, anche se la concorrenza di altri player come Rocket Pool rimane un fattore da monitorare.
La ripresa di Lido DAO e l’interesse per il liquid staking ci portano a parlare di Best Wallet, un portafoglio non-custodial che semplifica la gestione delle crypto e l’accesso alla DeFi, integrandosi con protocolli come Lido per ampliare le opportunità degli investitori.
Best Wallet (BEST) supera i $14,5 milioni in prevendita
Best Wallet, wallet non custodial leader del settore Web3, ha raggiunto 14,6 milioni di dollari in prevendita, diventando un punto di riferimento per trader e utenti crypto.
Il token nativo $BEST sblocca servizi esclusivi e transazioni a costi ridotti, ricompense di staking più elevate e la possibilità di partecipare alla governance del progetto
Per partecipare alla prevendita di $BEST basta scaricare l’app Best Wallet da Google Play o App Store, creare un account e accedere. All’interno della sezione “Upcoming Tokens” si seleziona $BEST, si sceglie se pagare in ETH, BNB o USDT e si conferma l’operazione nell’app.
Altrimenti è possibile visitare il sito della prevendita di Best Wallet e collegare il proprio wallet.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie dell’11 agosto 2025 – Com’è stato e come sarà il 2025 di XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 12 agosto 2025 – Gli ETF su XRP faranno meglio di quelli su ETH?
- Il nuovo ChatGPT prevede il prezzo di XRP, PEPE e Dogecoin entro la fine del 2025
- Il trend di XRP è destinato a proseguire e il prezzo potrebbe esplodere fino a $3,8
- Il 2025 di XRP tra cambiamenti normativi, sorprese di mercato e audaci previsioni di prezzo
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie dell’11 agosto 2025 – Com’è stato e come sarà il 2025 di XRP
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 12 agosto 2025 – Gli ETF su XRP faranno meglio di quelli su ETH?
- Il nuovo ChatGPT prevede il prezzo di XRP, PEPE e Dogecoin entro la fine del 2025
- Il trend di XRP è destinato a proseguire e il prezzo potrebbe esplodere fino a $3,8
- Il 2025 di XRP tra cambiamenti normativi, sorprese di mercato e audaci previsioni di prezzo