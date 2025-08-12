Lido DAO esplode del 54% grazie alla sentenza della SEC sul liquid staking

La chiarezza normativa sta favorendo l’ingresso degli istituzionali, mentre il rally di ETH e la ripresa DeFi stanno spingendo Lido DAO verso nuove opportunità.

Lido DAO (LDO) ha messo a segno un impressionante rally del 54% nell’ultima settimana, sospinto dalla recente decisione della SEC che esclude i token di liquid staking come stETH dalla qualifica di titoli finanziari (security).

La chiarezza normativa apre la strada a nuovi investimenti istituzionali in prodotti di liquid staking, mentre il rialzo di Ethereum e la ripresa generale del settore DeFi offrono a Lido opportunità di crescita significative nel mercato del liquid staking.

In questo articolo, approfondiremo le dinamiche che stanno alimentando questo trend e cosa potrebbe riservare il futuro per Lido DAO.

Lido DAO in forte crescita: cosa aspettarsi dopo l’ultimo rally

Lido DAO ha registrato un’impennata del 54% nell’ultima settimana, spinta dalla sentenza della SEC secondo cui i token di liquid staking, tra cui stETH di Lido, non rientrano nella categoria di titoli finanziari.

Il chiarimento normativo ha rimosso un ostacolo regolatorio e potrebbe favorire l’ingresso degli investitori istituzionali nel segmento del liquid staking, oltre alla possibile inclusione di questi prodotti nei futuri ETF.

Con un Total Value Locked di 33 miliardi di dollari, Lido è il più grande protocollo di liquid staking e si posiziona come i principale beneficiario di questa decisione.

Il recente rally di Ethereum sopra i 4.200 dollari ha ulteriormente rafforzato l’interesse verso i derivati di staking, direttamente a beneficio di Lido, che detiene circa il 27% dello staking di ETH.

Il token LDO ha seguito il trend rialzista, superando la resistenza di 1,20 dollari per la prima volta da marzo 2025.

Grafico del prezzo di Lido DAO. Fonte: TradingView

Il segmento DeFi nel suo complesso sta vivendo una ripresa significativa, con un Total Value Locked che ha raggiunto i 153 miliardi di dollari, trainato da protocolli come Lido e Aave. I rendimenti dello staking, compresi tra il 5% e il 7%, stanno attirando capitali, anche se la concorrenza di altri player come Rocket Pool rimane un fattore da monitorare.

