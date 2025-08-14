L’IA Gemini di Google prevede il prezzo di XRP, Chainlink e Solana entro la fine del 2025

Gemini – la piattaforma di intelligenza artificiale di Google – ritiene che tre altcoin, ovvero XRP, Chainlink e Solana, potrebbero registrare forti rialzi nei prossimi mesi, preparando quello che potrebbe essere un Natale molto felice per gli investitori in criptovalute.

Il momentum di mercato sembra confermare questa prospettiva. Nelle contrattazioni di oggi, Bitcoin ha superato il suo record storico, segno che i rialzisti stanno cercando di innescare un breakout. Sul fronte normativo, il mese scorso il presidente Trump ha firmato il GENIUS Act, introducendo linee guida federali per le stablecoin con l’obbligo di essere interamente coperte da riserve. Poco dopo, la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) ha presentato il Project Crypto, una vasta iniziativa di riforma volta ad aggiornare le leggi sui titoli e a offrire la tanto attesa chiarezza per gli asset digitali.

Questi cambiamenti politici indicano che l’amministrazione Trump sta attivamente lavorando per mantenere la promessa elettorale di trasformare gli Stati Uniti nell’epicentro globale della tecnologia blockchain.

Con l’ottimismo in crescita, molti analisti ritengono che il prossimo rally possa superare i massimi del 2021. Per questo abbiamo chiesto l’opinione di Gemini, che prevede che XRP, Chainlink e Solana saranno in prima linea in questa corsa.

XRP (Ripple): Gemini prevede un possibile aumento fino a 20 dollari entro Natale

Secondo le previsioni di Gemini, XRP potrebbe avvicinarsi a quota 20 dollari entro la fine del 2025, con una crescita esponenziale rispetto all’attuale valore di circa 3,26 dollari. La performance recente di XRP è stata notevole: il 18 luglio ha toccato 3,65 dollari, il livello più alto dal record del 2018 di 3,40 dollari, prima di ritracciare di circa il 10% fino al prezzo odierno. Nonostante la correzione, XRP ha guadagnato l’11% nell’ultimo mese (Bitcoin, per fare un raffronto, è salito solo del 6%).

Riconosciuto nel 2024 dal Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale come una delle principali soluzioni per i pagamenti globali, XRP continua a rafforzare la propria reputazione anche tra gli operatori finanziari più tradizionali. Reputazioni ulteriormente consolidata dalla chiusura ufficiale della causa che ha coinvolto Ripple e la SEC.

Se XRP dovesse recuperare e superare il suo precedente massimo storico, Gemini ritiene che il traguardo dei 6 dollari sarebbe facilmente raggiungibile, ma per arrivare all’entusiasmante balzo verso i 20 dollari servirebbe un vero e proprio mercato rialzista.

I dati tecnici mostrano un RSI in crescita da 58, segnale di un momentum d’acquisto in aumento. Nell’ultimo anno, XRP è salito del 472%, superando di gran lunga il +104% di Bitcoin e il +75% di Ethereum.

Chainlink ($LINK): il leader dell’interoperabilità blockchain potrebbe toccare i 100 dollari

Chainlink (LINK) è stato uno dei migliori performer dell’ultimo anno, con un rialzo del 126% rispetto allo stesso periodo del 2024, superando sia Bitcoin sia Ethereum. Attualmente viene scambiato a 23,57 dollari. Il progetto opera come una rete di oracoli decentralizzata, fornendo dati reali agli smart contract su blockchain e consentendo un’integrazione fluida tra sistemi tradizionali e praticamente qualsiasi catena.

Dal momento che il trasferimento dei dati e l’interoperabilità sono considerati elementi cruciali per l’adozione su larga scala delle criptovalute, Chainlink consolida il suo ruolo di ponte tra blockchain e sistemi finanziari tradizionali grazie alla sua consolidata partnership con SWIFT.

Sostenuto da un pattern tecnico di falling wedge rialzista formatosi tra gennaio e metà marzo — una struttura che spesso anticipa breakout positivi — Gemini prevede che $LINK possa salire fino a 30 dollari entro fine mese, incontrando però una prima resistenza a quota 25 dollari.

L’RSI attuale di Chainlink si aggira intorno a 72, il che segnala un interesse d’acquisto sostenuto che potrebbe attenuarsi con qualche presa di profitto da parte dei trader ma con una domanda che resta elevata, soprattutto dopo gli annunci di questa settimana relativi all’iniziativa di riacquisto di token (Chainlink Reserve) e alla nuova collaborazione del protocollo con Intercontinental Exchange, società madre del New York Stock Exchange.

Tutti questi elementi contribuiscono a rafforzare una narrativa sempre più rialzista, posizionando $LINK per potenziali guadagni superiori alla media.

Solana ($SOL): secondo Gemini, entusiasmo per l’ETF e miglioramenti di rete potrebbero portare a un +200%

Solana ($SOL) continua a consolidare la propria posizione nell’ecosistema degli smart contract, vantando oggi una capitalizzazione di mercato superiore ai 96,6 miliardi di dollari e attirando sia investitori istituzionali sia sviluppatori.

A sostenere i guadagni recenti sono le voci su un possibile ETF spot su Solana approvato negli Stati Uniti, un passo che potrebbe replicare i flussi di capitale visti con gli ETF su Bitcoin ed Ethereum e accelerare l’adozione da parte degli investitori istituzionali.

Aggiungendo ulteriore interesse, all’inizio di quest’anno il presidente Trump ha scritto sulla sua piattaforma social che il governo USA potrebbe includere Solana nella futura riserva nazionale di criptovalute, sebbene al momento la proposta preveda un approccio hold-only: SOL potrebbe quindi essere incluso solo se proveniente da sequestri da parte delle forze dell’ordine e non acquistato direttamente.

Dal punto di vista tecnico, SOL ha interrotto un lungo trend ribassista. Dopo aver raggiunto il picco di 250 dollari a gennaio e toccato un minimo di 100 dollari in aprile, il prezzo è rimbalzato fino agli attuali 196 dollari.

La fuoriuscita dal pattern a cuneo discendente ha spinto Gemini AI a prevedere un possibile balzo di Solana fino a 600 dollari entro la fine del 2025, più del doppio del suo massimo storico di 293,31 dollari registrato a gennaio.

Tuttavia, questo scenario estremamente rialzista sarà probabile solo se la SEC fornirà linee guida complete sul settore crypto entro Natale.

