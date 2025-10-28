L’exchange Mt. Gox rinvia ancora i rimborsi: nuova scadenza ottobre 2026

Mt. Gox posticipa ancora i rimborsi ai creditori. La nuova scadenza è fissata per ottobre 2026, alimentando incertezza tra gli investitori Bitcoin.

Sono oltre dieci anni, ormai, che i creditori del defunto exchange di Bitcoin Mt. Gox attendono di essere rimborsati dopo aver perso oltre 850.000 BTC a causa di gravi violazioni della sicurezza.

Inizialmente, la scadenza per il rimborso era stata fissata al 31 ottobre 2025, ma adesso è stata prorogata al 31 ottobre 2026.

Aggiornamenti del curatore fallimentare di Mt. Gox

Il curatore fallimentare, Nobuaki Kobayashi, ha fornito un aggiornamento indicando che, con poche eccezioni, i processi di rimborso di base, rimborso anticipato forfettario e rimborso intermedio per i creditori fallimentari sono stati in gran parte completati.

Questi rimborsi sono stati effettuati verso quei creditori che hanno espletato le procedure necessarie e non hanno incontrato problemi durante il processo di rimborso.

Tuttavia, molti creditori non hanno ancora ricevuto i loro pagamenti a causa di “procedure incomplete o varie complicazioni” – non divulgate nella dichiarazione – sorte durante il processo di rimborso.

Per facilitare questi rimborsi, il curatore fallimentare di Mt. Gox, con l’approvazione del tribunale, ha spostato la scadenza del rimborso al 31 ottobre 2026.

L’ascesa e la caduta

Al suo apice, Mt. Gox era il più grande exchange di Bitcoin al mondo, responsabile della gestione del 70-80% del volume di scambi di Bitcoin. La sua importanza nel settore delle criptovalute, tuttavia, lo ha reso un bersaglio per gli hacker, causando ripetuti problemi di sicurezza.

Nel 2011, gli hacker hanno sfruttato le credenziali rubate per trasferire Bitcoin. Nello stesso anno, inoltre, le carenze del protocollo di rete hanno portato alla perdita di diverse migliaia di Bitcoin.

All’inizio del 2014, la frustrazione dei clienti è cresciuta a causa delle difficoltà nel prelevare i fondi. I bug tecnici hanno creato incertezza sui dettagli delle transazioni, in particolare sul fatto che i BTC fossero stati trasferiti con successo ai wallet dei clienti.

Questo problema è stato attribuito a un bug nel software Bitcoin, noto come “malleabilità delle transazioni”, che consentiva agli utenti di alterare gli ID delle transazioni. Sebbene questa affermazione sia stata contestata all’interno della comunità, alla fine del 2021 è stato raggiunto un accordo per affrontare tali questioni.

I creditori devono affrontare ritardi e incertezze

La situazione si è aggravata nel febbraio 2014, quando Mt. Gox ha sospeso i prelievi dopo aver scoperto attività sospette nei suoi wallet digitali, rivelando infine di aver “perso” centinaia di migliaia di Bitcoin. Le stime del totale perso variavano da 650.000 a 850.000 BTC.

Tra ottobre 2019 e ottobre 2020, il curatore Nobuaki Kobayashi ha prorogato cinque volte il termine per la presentazione delle richieste di risarcimento. Nel novembre 2021, Kobayashi ha annunciato un piano di risanamento concordato dai tribunali giapponesi e dai creditori.

Nonostante questi sviluppi, Mt. Gox è stata criticata per la sua mancanza di comunicazione riguardo alle ragioni della proroga delle scadenze. I creditori dovranno ora attendere un altro anno per i potenziali rimborsi, che potrebbero essere ricevuti con uno sconto significativo rispetto ai prezzi di mercato attuali.

Il recupero del prezzo di Bitcoin visualizzato sul grafico giornaliero – Fonte: TradingView

Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin era scambiato a 114.813 dollari, con guadagni del 2% e del 3,5% rispettivamente nelle 24 ore e nei sette giorni. Questo colloca la principale criptovaluta all’8,8% soltanto al di sotto del suo massimo storico di 126.000 dollari.