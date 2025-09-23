L’evoluzione dell’XRP Ledger: tokenizzazione e stablecoin per investitori istituzionali

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 23, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ripple ha posto le stablecoin e gli asset del mondo reale tokenizzati (RWA) al centro della sua strategia DeFi istituzionale. L’XRP Ledger (XRPL) ha registrato oltre 1 miliardo di dollari di volume in stablecoin in un solo mese ed è entrate nella classifica delle prime dieci blockchain per attività legate agli RWA, consolidando il suo ruolo nell’adozione istituzionale.

La roadmap di Ripple per XRPL punta su prestiti, conformità e infrastruttura sicura per le stablecoin

Secondo la roadmap di Ripple, gli asset tokenizzati e le stablecoin non sono più sperimentali. Al contrario, stanno diventando casi d’uso centrali per banche, gestori di asset e società fintech. Ripple mira a fare dell’XRPL il livello di regolamento in cui questi asset possono essere emessi, scambiati e gestiti su larga scala.

1/ Institutional DeFi is here and the XRP Ledger has solidified its position as the trusted open source settlement layer for global institutions.



The next phase of the roadmap starts now. Explore it below and read the full blog for details 🧵⬇️ https://t.co/YLQ9Po8xMQ — RippleX (@RippleXDev) September 22, 2025

Una delle funzionalità principali in arrivo è il protocollo di prestito nativo. Programmato con la versione 3.0.0 di XRPL, introdurrà prestiti collettivi e credito garantito direttamente a livello di ledger. Per progettazione, il protocollo fornirà prestiti a basso costo nel rispetto delle normative vigenti.

Le istituzioni potranno ottenere capitale in modo efficiente rispettando al contempo gli standard KYC e AML. Recentemente, Ripple ha mostrato demo di pagamenti per trasferimenti in stablecoin, evidenziando progressi concreti nell’innovazione dei regolamenti.

Gli strumenti per la conformità rappresentano un altro pilastro. Ripple ha già introdotto le Credentials, collegate a identificatori decentralizzati, che permettono anche agli emittenti affidabili di verificare lo stato KYC o il livello di accreditamento.

Inoltre, lo strumento Deep Freeze consentirà agli emittenti di bloccare operazioni su account segnalati, garantendo così l’adeguatezza delle regole. Altri strumenti, come Token Escrow e DEX Permissionati, offrono un maggiore controllo senza centralizzare il sistema.

XRPL migliora privacy e tokenizzazione per potenziare la DeFi istituzionale

La privacy è ovviamente un punto focale. In Ripple stanno lavorando su prove a conoscenza zero (ZKP) per garantire la riservatezza, pur mantenendo la possibilità di audit. La prima applicazione sarà un Multi-Purpose Token privato, che permetterà lo scambio di asset in maniera riservata ma sempre conforme alle normative. Questo approccio bilancia correttamente le esigenze di privacy dei consumatori con quelle dei regolatori. Al centro di questi cambiamenti c’è lo standard dei Multi-Purpose Token (MPT).

🚀 Big upgrades coming to #XRPL 🚀



🔹 Smart contracts are live

🔹 Axelar unlocks cross-chain access to 80+ networks

🔹 Midas strengthens XRPL with vault infra



Together, these advances open the door to a full-scale $XRP DeFi ecosystem 🔥 pic.twitter.com/8D3nhu6pJX — John Squire (@TheCryptoSquire) September 23, 2025

Gli MPT consentono la rappresentazione di strumenti finanziari sofisticati, come obbligazioni, fondi o prodotti strutturati, sull’XRPL. Il mercato istituzionale supporta l’uso degli MPT perché non richiedono smart contract complessi e contengono più metadati. Una recente iniziativa di Ripple, che ha esteso RLUSD al mercato RWA di Aave Horizon, dimostra come gli asset tokenizzati stiano già guadagnando terreno in ambienti regolamentati.

La roadmap di Ripple include anche altri aggiornamenti, come strumenti per raggruppare transazioni, delega dei permessi ed estensioni. Questi mantengono basse le commissioni XRPL e garantiscono regolamenti rapidi.

La sidechain EVM offre agli sviluppatori maggiore flessibilità e supporta Solidity e la liquidità XRPL. La roadmap di Ripple prevede un futuro in cui banche e gestori di asset potranno affidarsi alla blockchain per effettuare pagamenti, offrire prestiti e scambiare asset.