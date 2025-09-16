L’ETF su XRP è ufficiale! Il prezzo di Ripple comincia la sua corsa verso i $20

Dopo mesi di speculazioni, il primo ETF spot su XRP negli Stati Uniti è ufficialmente diventato realtà. REX Shares e Osprey Funds hanno ottenuto il via libera dalla SEC dopo un periodo di revisione di 75 giorni.

Il primo ETF su Ripple negli Stati Uniti verrà lanciato ufficialmente il 18 settembre 2025. Questo evento di importanza capitale per il settore delle crypto, rende XRP la terza criptovaluta – dopo Bitcoin ed Ethereum – a ottenere una struttura di ETF spot regolamentata negli Stati Uniti.

Sulla base di questa notizia riguardante l’ETF su Ripple, abbiamo chiesto a ChatGPT una previsione aggiornata del prezzo di XRP per i prossimi 12 mesi. Gli esperti di trading, inoltre, hanno inoltre elaborato una propria analisi tecnica del prezzo di Ripple per le prossime settimane.

🚨 BREAKING: The First U.S. Spot $XRP ETF Is Official



Read more 👇🏼 pic.twitter.com/60tksMkgcq — Fabio Zuccara (@ZuccaraFabio) September 15, 2025

L’ETF offre esposizione diretta a XRP per Wall Street

Il nuovo ETF su XRP è stato progettato per offrire agli investitori una vera esposizione al token di Ripple, a differenza dei prodotti basati su futures. Secondo il prospetto del fondo, fino al 25% delle partecipazioni può essere gestito tramite una controllata alle Isole Cayman. Questa struttura è stata scelta per garantire la conformità ai quadri fiscali e normativi statunitensi.

Grazie a questo, XRP è ora accessibile sia agli investitori istituzionali sia a quelli retail tramite i tradizionali conti di intermediazione. La necessità, per i grandi investitori, di dover navigare tra exchange di criptovalute o wallet è quindi completamente eliminata.

The REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR, is coming this week!$XRPR will be the first U.S. ETF to deliver investors spot exposure to the third largest cryptocurrency by market cap, $XRP.



From REX-Osprey™, the team behind $SSK.@OspreyFunds



View Fund Prospectus:… pic.twitter.com/qMdKhfBZ0e — REX Shares (@REXShares) September 15, 2025

La struttura dell’ETF riduce in modo significativo le complicazioni che finora hanno limitato l’adozione mainstream e rafforza la fiducia riguardo al ruolo di lungo termine di XRP nei pagamenti transfrontalieri. Per il prezzo di XRP, questo rappresenta un nuovo canale di accesso regolamentato che può migliorare la liquidità complessiva del mercato.

Previsione del prezzo di XRP da parte di ChatGPT

L’esperto di crypto Rob Cunningham ha utilizzato ChatGPT per prevedere i target di prezzo di XRP basandosi sui flussi attesi degli ETF. La sua analisi mostra che 17 miliardi di dollari di nuova domanda da ETF in 12 mesi potrebbero portare a una revisione drammatica del prezzo, con soltanto 5 miliardi di XRP disponibili al di fuori dell’escrow di Ripple e delle tesorerie aziendali.

First, I asked ChatGPT to forecast an XRP price target based solely on $17B in new ETF purchase demand (~$1B per ETF) over the next 12 mos.



Secondly, I asked ChatGPT to add a FOMO Factor that considers regulated banks, stock brokers, registered investment advisors and retail… pic.twitter.com/6l7aJmrvOf — Rob Cunningham | KUWL.show (@KuwlShow) September 14, 2025

Questa scarsità innesca un riposizionamento che fa salire drasticamente le aspettative per XRP nel 2025. Il target conservativo di Cunningham si colloca tra 8 e 12 dollari entro 12 mesi, ma scenari più aggressivi puntano a 20–35 dollari se il float dovesse rimanere rigido. Con l’aggiunta del fattore FOMO da parte di banche, RIA e retail, i target potrebbero persino raggiungere i 50–150 dollari secondo l’analisi.

In uno scenario rialzista, secondo ChatGPT, i 20 dollari già a ottobre potrebbero essere possibili se la FED abbasserà i tassi questa settimana e se verranno annunciati ulteriori ETF su XRP.

Analisi a breve termine del prezzo di XRP da parte degli esperti

L’analista crypto Ali Charts sottolinea 2,80 dollari come il livello di supporto più cruciale per XRP, mentre l’esperto Dark Defender, tramite la sua analisi delle onde, mostra la rottura iniziale della resistenza settimanale. I suoi target Fibonacci si trovano a 4,39 e 5,85 dollari a settembre, dopo i recenti sviluppi tecnici.

$2.80 is the most important support level for $XRP! pic.twitter.com/TH5osWEl3I — Ali (@ali_charts) September 15, 2025

L’analista crypto Lina ha analizzato un breakout da un descending wedge dopo il retest della zona di supporto a 2,99 dollari. I successivi livelli di resistenza si trovano a 3,4, 3,8, 4,2 e 4,6 dollari. Storicamente, i breakout da wedge portano a esplosivi rialzi del prezzo di XRP, il che potrebbe preparare Ripple a raggiungere target oltre i 4,5 dollari entro fine settembre.

La combinazione tra l’approvazione dell’ETF, l’accesso istituzionale e i pattern tecnici posiziona il prezzo di Ripple per un potenziale breakout verso nuovi massimi. Per gli investitori che desiderano trarre vantaggio da questi sviluppi, Best Wallet offre un modo sicuro per acquistare XRP ed esplorare altre criptovalute promettenti.