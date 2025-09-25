L’ETF Hashdex Index approvato dalla SEC includerà XRP e SOL

La SEC statunitense ha approvato l'espansione dell'ETF Nasdaq Crypto Index di Hashdex per includere XRP e SOL insieme a Bitcoin ed Ethereum.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 25, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha approvato l’espansione dell’ETF Nasdaq Crypto Index di Hashdex. Il prodotto finanziario, che in precedenza tracciava solo Bitcoin ed Ethereum, includerà ora un paniere più ampio di criptovalute, tra cui XRP e SOL.

La SEC dà il via libera all’espansione delle partecipazioni in ETF crittografici di Hashdex

Come riportato in un post pubblicato su X da Nate Geraci, la SEC statunitense ha dato il via libera ai piani di Hashdex di espandere il proprio wallet di ETF crittografici. L’approvazione consente all’asset manager di allineare i propri prodotti ETF quotati negli Stati Uniti alla composizione completa dell’indice Nasdaq Crypto.

Fonte: SEC

In base alle nuove regole, il fondo può espandersi oltre le prime due criptovalute per detenere ulteriori asset. XRP costituirebbe circa il 6,9% dell’indice, mentre SOL rappresenterebbe il 4,3%. Bitcoin ed Ethereum rimangono le criptovalute dominanti, costituendo rispettivamente il 72,5% e il 14,8% dell’indice, mentre Cardano rappresenta l’1,2%.

La decisione rientra nei nuovi standard generici di quotazione della SEC per i fondi basati sulle commodity. Questi standard semplificano il processo per i prodotti finanziari negoziati in borsa legati agli asset digitali su varie piattaforme, tra cui il Nasdaq.

In precedenza, ogni nuovo ETF basato su asset crypto era sottoposto a una lunga revisione caso per caso, che spesso richiedeva fino a 270 giorni. Il nuovo quadro riduce tale tempistica a soli 75 giorni, aprendo la strada a un lancio più rapido dei prodotti.

L’approvazione dell’ETF di Hashdex questa settimana è accompagnata da altri aggiornamenti nel settore dei prodotti finanziari negoziati in borsa. All’inizio della settimana, la commissione ha approvato l’ETF Ethereum di Grayscale, dopo che NYSE Arca ha presentato istanza per trasferire i prodotti Ethereum dell’azienda sotto la stessa regola di quotazione generica.

L’inclusione di XRP e SOL nell’ETF di Hashdex potrebbe portare a una maggiore partecipazione istituzionale per entrambi gli asset. Le altcoin, che sono state a lungo considerate essenziali, ma spesso oscurate da Bitcoin ed Ethereum, stanno ora guadagnando terreno.

Gli asset manager si muovono rapidamente sulle nuove regole della SEC in materia di criptovalute

Grazie alle nuove regole di quotazione degli ETF sulle criptovalute, gli asset manager di tutto il settore stanno accelerando le richieste di registrazione. Proprio ieri, Amplify ETFs ha presentato domanda per l’ETF SOL e XRP Monthly Income. Il prodotto mira a generare sia un reddito elevato che un apprezzamento del capitale combinando l’esposizione ai rendimenti di prezzo di SOL e XRP.

La SEC ha recentemente chiarito che intende stabilire un quadro più solido per i prodotti crypto. A questo scopo, l’autorità di regolamentazione ha introdotto regole di esenzione per l’innovazione che potrebbero consentire alle società di criptovalute di immettere immediatamente i prodotti sul mercato, mentre nel frattempo vengono sviluppate regole a più lungo termine.

Inoltre, una dichiarazione congiunta della SEC e della CFTC ha confermato che specifici prodotti crypto spot possono essere quotati su piattaforme di trading registrate negli Stati Uniti. L’annuncio rassicura gli exchange e gli investitori sul fatto che i prodotti spot con leva finanziaria e margine non sono vietati.

Il presidente della commissione, Paul Atkins, ha continuato a ribadire che l’obiettivo dell’autorità di regolamentazione è quello di fornire certezza al settore. Questo contribuirebbe, a sua volta, a posizionare gli Stati Uniti come leader globale nella finanza digitale.