Approvato l’ETF Grayscale: che impatto avrà su BTC ed ETH?

L'ETF ha ottenuto l'approvazione nell'ambito della nuova normativa “generic listings” della SEC, evitando così un lungo processo di approvazione.

Nella giornata di ieri, mercoledì 24 settembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha approvato il nuovo ETF crypto Grayscale seguendo l’iter della nuova normativa sugli standard di quotazione, evitando così un lungo processo di approvazione.

Nel nostro articolo cercheremo di capire quale impatto avrà questo nuovo ETF sulle principali criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, cosa significa l’approvazione per ETH in particolare e in relazione alla richiesta di futuri ETF.

L’ETF Grayscale Ethereum ottiene il via libera

La SEC ha approvato gli ETF Grayscale’s Ethereum Trust ed Ethereum Mini Trust in base alla nuova misura annunciata mercoledì 17 settembre. Questa misura accelera il processo di approvazione degli ETF per le criptovalute con un mercato dei futures esistente su Coinbase.

Dopo il grande massacro delle criptovalute di questa settimana, il prezzo di Ethereum è sceso verso i 4.100 dollari. Nonostante l’approvazione dell’ETF di Grayscale, gli ETF su Ethereum continuano a registrare deflussi, come testimoniano i 140,8 milioni di dollari persi nella giornata di martedì 23 settembre.

Dal momento che non c’è carenza di offerta quando si tratta di ETF su Ethereum, per adesso non ci aspettiamo un impatto rialzista immediato sul prezzo di Ethereum dopo la recente approvazione.

Tuttavia, l’approvazione è positiva per il mercato delle criptovalute in generale. Il recente aggiornamento della SEC mostra che gli ETF sulle criptovalute possono ottenere l’approvazione molto più rapidamente se soddisfano i requisiti del “generic listing” (quotazione generica).

Molti ETF sono in attesa di approvazione a ottobre, tra cui quelli per XRP, Solana e Litecoin. Per diversi ETF, la SEC ha fissato una scadenza definitiva che non può più essere posticipata.

Allo stesso tempo, il prossimo mese inizierà il quarto trimestre, che storicamente è il migliore per le criptovalute. Se l’interesse per gli ETF crescerà e anche gli investitori al dettaglio diventeranno più attivi, il mercato delle criptovalute potrebbe esplodere in breve tempo. Questo è positivo per Bitcoin, Ethereum e per le migliori altcoin, incluse quelle minori.

Cosa succederà alle principali criptovalute?

Dopo un calo dello 0,65% nelle ultime 24 ore, il prezzo di Bitcoin (BTC) si sta consolidando al di sotto della sua media mobile a 30 giorni (linea gialla). Lunedì 22 settembre, Bitcoin è sceso da 115.000 dollari e ieri ha continuato a scendere dopo un discorso deludente della Federal Reserve, dal quale è emerso che non sono previsti tagli dei tassi di interesse alla fine del 2025.

Bitcoin è quindi sceso verso i 111.000 dollari. Questa mattina aveva recuperato quota 112.500 dollari, limitando le perdite, ma al momento della stesura di questo articolo è sceso nuovamente a 111.670 dollari.

Bitcoin ha un Relative Strength Index (RSI) debole di 44 e rischia quindi di non salire molto di più nel breve termine. I livelli importanti da tenere d’occhio sono il supporto a 112.000 dollari e la resistenza a 112.886 dollari.

Anche il prezzo di Ethereum (ETH) è sceso al di sotto della sua media mobile a 30 giorni e ora si sta consolidando nella parte inferiore del suo range sopra i 4.150 dollari. Nonostante la forte pressione ribassista, ETH non riesce a scendere sotto i 4.000 dollari e questo supporto psicologico non è stato ancora messo alla prova.

L’RSI di ETH è sotto 40 e indica che l’altcoin ha perso molto slancio dopo un calo del 9% negli ultimi 30 giorni.

Per i prossimi giorni, l’ottimismo per Bitcoin ed Ethereum sarà ancora limitato, ma con il quarto trimestre alle porte la situazione potrebbe cambiare rapidamente a partire da ottobre. Di conseguenza, questo potrebbe essere il momento più adatto per acquistare criptovalute, anche se c’è il rischio di ulteriori ribassi nei prossimi giorni