Le riserve di XRP sull’exchange aumentano di 1,2 miliardi: è il momento per comprare o vendere?
XRP ha registrato movimenti di mercato significativi mentre le riserve sugli exchange aumentavano di oltre 1,2 miliardi di token in appena un giorno. Binance ha guidato gli ingressi con 610 milioni di XRP, portando le sue riserve a 3,538 miliardi di token.
Se si concretizzerà l’approvazione dell’ETF, che consoliderebbe XRP come una delle migliori altcoin del mercato, la criptovaluta potrebbe tornare a testare la fascia 3,40–3,60$. In assenza di questa approvazione, l’aumento delle riserve potrebbe invece presagire una rinnovata pressione di vendita.
Le riserve aumentano sugli exchange e il prezzo dell’altcoin sale
Qualche giorno fa, Binance, Bithumb, Bybit e OKX hanno segnalato simultaneamente un aumento delle loro posizioni in XRP, superando 1,2 miliardi di token in un solo giorno. Normalmente, un incremento delle riserve di criptovalute sugli exchange è considerato ribassista, perché aumenta l’offerta disponibile e suggerisce una possibile vendita. Tuttavia, il tempismo di questo aumento rende il quadro più complesso.
Gli ingressi sono avvenuti esattamente al supporto critico di XRP a 2,73$, un livello che recentemente ha assorbito buona parte della pressione ribassista.
Indicatori tecnici come l’RSI e il MACD mostrano una diminuzione della pressione di vendita. Questo suggerisce che l’improvvisa ondata di ingressi potrebbe non aver influenzato immediatamente il mercato.
Per questo motivo, si ipotizza la possibilità di un posizionamento strategico, sia da parte delle piattaforme di exchange, che preparano liquidità per un evento futuro, sia da parte dei grandi detentori, che organizzano i token per la loro distribuzione.
Cresce l’interesse istituzionale in XRP
Nonostante l’aumento delle riserve, il prezzo di XRP è in rialzo, galleggiando attorno ai 3 dollari, dopo che i dati sull’IPP negli Stati Uniti si sono rivelati più bassi del previsto.
La domanda istituzionale di futures su XRP ha mostrato un notevole rafforzamento, con un aumento su base mensile dell’interesse aperto sul CME del 74%, raggiungendo i 386 milioni di XRP. Complessivamente, la domanda di futures sull’altcoin è cresciuta del 5%, arrivando a 2,69 miliardi di XRP, per un valore totale di 7,91 miliardi di dollari. Questo aumento indica un crescente interesse da parte degli investitori istituzionali nel mercato dei derivati di XRP, spesso considerato un segnale di fiducia nelle prospettive future dell’asset.
Nonostante questo, XRP ha mostrato performance inferiori rispetto a quelle di altre altcoin che, ad agosto, hanno registrato guadagni a due cifre. Questa relativa debolezza si è manifestata pur in un contesto di sentiment positivo, sostenuto dalla speculazione sugli ETF, suggerendo che il mercato stia valutando l’altcoin in maniera più prudente rispetto ai concorrenti.
Dal punto di vista tecnico, diversi analisti individuano i 3 dollari come livello chiave di rottura dopo mesi di consolidamento. La criptovaluta ha infatti registrato un forte rimbalzo a luglio, per poi stabilizzarsi in un range di prezzo ristretto tra 2,80 e 3,05 dollari, evidenziando una fase di accumulo in attesa di un possibile breakout rialzista.
