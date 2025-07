Quali sono le altcoin con il potenziale per esplodere dopo che il prezzo di Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico?

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nella giornata di lunedì 14 luglio Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) sopra i 123.000 dollari, spingendo il sentiment di mercato a livelli di euforia. Con l’obiettivo dei 150.000 dollari alla portata – sebbene nella giornata odierna abbia subito un ritracciamento che l’ha portato atorno ai $117.000 – l’attenzione si sposta ora sulle altcoin che potrebbero beneficiare di questa ascesa parabolica.

In questo articolo analizziamo quali altcoin sono pronte a cavalcare il pump di Bitcoin.

Bitcoin tocca un nuovo ATH

Il prezzo di Bitcoin ha subito un’accelerazione improvvisa, dando vita a un breakout storico. Nelle ultime settimane, l’asset digitale ha superato tutte le principali resistenze, segnando nuovi massimi storici e facendo sorgere tra gli analisti la domanda: dove finirà questa corsa?

Al momento, BTC viene scambiato attorno ai 117.000 dollari, una cifra più bassa rispetto all’ATH ma che continua a dimostrare quanto rapidamente il sentiment del mercato possa trasformarsi in euforia quando la criptovaluta più grande al mondo prende slancio.

Prezzo di Bitcoin. Fonte: TradingView

L’aspetto più sorprendente di questo rally non è solo il prezzo, ma il fatto che non restano più resistenze tecniche da superare. Ora che tutte le precedenti barriere sono state infrante, Bitcoin si trova in una vera e propria “zona di scoperta”, priva di aree di vendita storiche in grado di rallentare la sua avanzata.

In questo contesto, i $150.000 rappresentano il prossimo obiettivo psicologico, aprendo la strada a una crescita parabolica ancora più marcata. L’aumento dei volumi di scambio, gli acquisti continui sul mercato spot e un RSI in ascesa — che segnala un forte sentiment rialzista — sostengono questo movimento. Con una prospettiva così positiva per il prezzo di Bitcoin, anche le altcoin tendono a seguirne l’andamento. Vediamo quali sono quelle che potrebbero beneficiare maggiormente del recente pump.

Quali altcoin possono beneficiare dell’ATH di Bitcoin?

La prima è senza dubbio Binance Coin ($BNB), che sta gradualmente recuperando terreno e al momento viene scambiato a 705,38 dollari, con un aumento del 2,34% nelle ultime 24 ore e del 6,5% su base settimanale. Anche se il token è ancora sotto il suo massimo storico di 793,35 dollari, il momentum sta crescendo, favorito dal massiccio token burn da 1 miliardo di dollari attuato da Binance. Questo evento è coinciso con un volume record di 170 miliardi di dollari sulle DEX a giugno.

June was a record-breaking month for @BNBChain



➙ Monthly perps volume hit $43.84B, a new ATH.



➙ Monthly DEX volume hit $170B, a new ATH.



➙ Real-time TPS hit 121, a new ATH



➙ Maxwell Hardfork went live which will make BNB Chain more faster and developer friendly.



Keep… pic.twitter.com/e75WmtZO4U — Cas Abbé (@cas_abbe) July 1, 2025

Il prezzo ha recentemente superato importanti medie mobili, supportato da una combinazione rialzista MACD-RSI. Inoltre, la richiesta di ETF per $BNB da parte di VanEck ha aumentato le aspettative degli investitori. Tutto ciò potrebbe dare il via a una nuova fase rialzista in cui $BNB potrebbe testare — e forse superare — il suo vecchio massimo.

Anche XRP sta mostrando una forte ripresa, attualmente scambiato a $2,95, in crescita del 5,78% nelle ultime 24 ore. Sebbene il token sia ancora al di sotto del suo ATH di $3,84, i dati on-chain mostrano che il numero di whale wallet ha raggiunto un nuovo massimo storico: 2.743 indirizzi detengono complessivamente 47,32 miliardi di XRP.

💥 BREAKING:



UPBIT WHALES SELLING #XRP



I GUESS $3 HIT THEIR TARGET. pic.twitter.com/9hBnyY8hjs — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) July 15, 2025

La maggior parte della pressione di acquisto proviene dall’exchange sudcoreano UpBit, che rappresenta il 70% degli afflussi netti. Le speculazioni sugli ETF e una forte rottura tecnica suggeriscono che XRP potrebbe presto tentare un ritorno ai massimi storici del 2018.

Hyperliquid: Nuovo ATH e crescita solida

Anche il token nativo di Hyperliquid, $HYPE, è in una posizione molto forte. Oggi ha raggiunto un nuovo massimo storico di $49,86 ed è attualmente scambiato a $49,26, con un guadagno giornaliero del 2,64% e un incredibile aumento del 23,2% su base settimanale.

🟢 Market Snapshot



• $BTC: $116.8K (▼4.7%)

• $ETH: $2,978 (▼1.7%)

• $HYPE tags new ATH at $49

• Total market cap: $3.73T

• Liquidations in 24h: $477M



– A trader accidentally burned 10M $PUMP (~$75K) while clearing junk tokens. Brutal.



– $BTC just logged its highest… — Alan Rogers (@alanrog3) July 15, 2025

$HYPE è tra le blockchain con le migliori performance in termini di entrate. Il recente hype generato dalle ICO su Pump.fun – con oltre 11 milioni di dollari in short – ha alimentato ulteriormente il rally. Il token è ora in piena “zona di scoperta” e potrebbe continuare a salire con l’aumento dell’attività di trading e dell’utilizzo del protocollo.

Infine, anche TOKEN6900 ($T6900) mostra segnali promettenti. Questo token, ancora in fase di prevendita, ha già raccolto oltre 530.000 dollari in poco tempo. C’è un hard cap sulla quantità di token disponibili, il che — proprio come con Bitcoin — potrebbe portare a un “supply shock”. Al momento, i token sono venduti a $0,006575 ciascuno.