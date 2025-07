Le 3 crypto più popolari di oggi su CoinMarketCap

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 15, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato delle criptovalute è salito nelle ultime settimane, guidato dal nuovo ATH del principale asset, Bitcoin. Anche se al momento sta correggendo in gran parte, ecco quali sono le crypto in trend oggi su CoinMarketCap.

Le crypto in trend oggi su CMC

Ecco quali sono le principali crypto in trend oggi su CoinMarketCap: Solidus Ai Tech (AITECH), Pump.fun (PUMP) e Bitcoin (BTC).

Solidus Ai Tech (AITECH)

AITECH ha guadagnato il 12,77% in una settimana ma oggi corregge del 6,78% e viene scambiato a $0,04378. Il motivo del trend al rialzo è probabilmente l’airdrop di $PUMP: in particolare in seguito all’istantanea, che verrà effettuata il 20 luglio 2025 per i possessori di criptovalute di livello Diamond su AITECH Pad, AITECH potrebbe salire ancora.

Dopo l’istantanea, la domanda potrebbe diminuire, quindi il prezzo potrebbe scendere nuovamente.

Pump.fun (PUMP)

PUMP, dopo giorni di trend positivo, oggi crolla di oltre il 24%, venendo scambiato a $0,005671. L’ICO di PUMP del 12-15 luglio ha raccolto 500 milioni di dollari a 0,004 dollari per token.

I token hanno iniziato a sbloccarsi il 14 luglio, creando un’immediata pressione di vendita mentre i partecipanti all’ICO (+45% di guadagni non realizzati) hanno iniziato a prendere profitto. PUMP resta in ogni caso in trending oggi su CMC.

Bitcoin (BTC)

Dopo aver raggiunto un nuovo ATH, Bitcoin ha corretto di oltre il 4% oggi e si ferma a $116.880. Il sentiment sui social media riflette la stanchezza e l’incredulità dei trader piuttosto che l’entusiasmo registrato nei rally precedenti.

Molti investitori si aspettano che i cali dei prezzi offrano migliori punti di ingresso, contraddicendo l’attuale slancio rialzista. La discrepanza tra l’andamento dei prezzi e il sentiment dei trader rispecchia i modelli osservati nei mercati rialzisti sostenuti; tuttavia, l’attuale andamento del mercato suggerisce che il rally potrebbe avere ancora spazio per svilupparsi.

Snorter Token (SNORT): la prevendita supera $1,8 milioni

Snorter Token è la meme coin nativa di un un bot su Solana e Telegram, che aiuta gli utenti a trovare, intercettare e gestire le transazioni in criptovalute. I detentori di $SNORT pagano commissioni inferiori, pari allo 0,85% invece del normale 1,5%.

Snorter Token aiuta inoltre gli utenti a evitare le truffe: il suo sistema verifica la presenza di wallet in blacklist, transazioni bloccate e impostazioni rischiose. Altri strumenti inclusi sono ordini limite, stop-loss, copy-trading dei principali wallet e una dashboard di Telegram che mostra profitti, perdite e posizioni correnti.

Snorter prevede di lavorare presto su altre blockchain: il supporto per Ethereum e BNB Chain è già in fase di test. Finora, il progetto ha raccolto oltre 1,8 milioni di dollari nella sua prevendita: per partecipare, gli utenti possono visitare il sito web di Snorter e pagare con SOL, ETH, USDT, USDC o carta di credito.

I primi investitori possono fare staking con $SNORT per guadagnare fino al 205% di APY.