L’altcoin season è iniziata: Ethereum verso i 5.000 dollari

Ethereum vola sull'onda dell'interesse per le altcoin, la fiducia degli investitori e i recenti afflussi per $639 milioni negli ETF su ETH.

I dati onchain mostrano una rivalsa delle altcoin rispetto alla dominance di Bitcoin.

Il dato rilevato da Blockchain Center indica che l’80% delle 50 principali altcoin ha performato meglio di Bitcoin negli ultimi 90 giorni. Sembra confermare l’inizio ufficiale della stagione delle altcoin.

In passato, durante queste fasi, Ethereum ha registrato una crescita esplosiva del prezzo. Stando così le cose, potrebbe essere la vigilia di un nuovo rally per ETH già nel breve termine.

La stagione delle altcoin è iniziata

Quando durante un’intero trimestre le performance di almeno il 75% delle principali altcoin superano Bitcoin si parla di stagione delle altcoin. Stavolta, la percentuale è anche maggiore.

Il dato dimostra chiaramente che in questo momento le altcoin stanno guidando il mercato.

Fonte Blockchain Centre

Ogni volta che si è presentata una stagione delle altcoin, la domanda di Ethereum è cresciuta. In pratica, quando Bitcoin offre rendimenti meno attraenti, gli investitori cercano alternative e ETH viene spesso preferito per la sua grande liquidità e la posizione solida tra le crypto.

Cresce l’interesse degli investitori istituzionali per Ethereum

I dati di SosoValue indicano che, solo la scorsa settimana, gli ETF legati a ETH hanno visto afflussi per 639 milioni di dollari, in netta inversione rispetto ai deflussi record della settimana precedente.

Questa tendenza sta continuando anche questa settimana che finora ha già registrato ingressi per 360 milioni di dollari, segno che i grandi investitori stanno tornando su Ethereum.

Fonte SoSoValue

Anche la fiducia degli holder si mantiene alta.

I dati mostrano che il 96,13% degli indirizzi mantiene i propri ETH da almeno 30 giorni, prova di una forte convinzione nel potenziale di lungo termine della crypto. Una percentuale di fidelizzazione di questa portata crea una base solida per una possibile crescita del prezzo.

Fonte Glassnode

Sul piano tecnico, la resistenza principale si trova a quota 4.957 dollari. Se il prezzo riuscirà a superarla, il prossimo obiettivo si trova a 5.000 dollari e potrebbe essere facilmente superato.

In caso di ribasso, il primo supporto importante si trova a 4.211 dollari. L’attuale fase di forza delle altcoin, insieme agli afflussi verso gli ETF e alla fiducia dei possessori, crea condizioni favorevoli per mettere alla prova questi livelli.

