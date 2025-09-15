L’AI svela il futuro di XRP: previsione sul prezzo per l’1 ottobre

L'andamento di XRP è segnato da fattori intrinseci ma soprattutto dall'influenza macroeconomica. Ecco come potrebbe muoversi adesso.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 15, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo la previsione dell’intelligenza artificiale il prezzo di XRP dovrebbe stabilizzarsi sopra i 3 dollari all’inizio di ottobre, un livello che si è già dimostrato un importante supporto.

Negli ultimi giorni, XRP si è principalmente mosso in fase di consolidamento, seguendo l’andamento generale del mercato crypto. Al momento, il prezzo è di 2,99 dollari, in calo del 3,12% nelle ultime 24 ore e con un rialzo di oltre il 6% su base settimanale.

Previsione su XRP per l’1 ottobre

Per capire come potrebbe comportarsi XRP l’1 ottobre, abbiamo interrogato il modello più recente di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5, che prevede un prezzo attorno ai 3,30 dollari.

Secondo questa previsione, il supporto chiave si trova tra 2,80 e 2,85 dollari: mantenere questo livello è fondamentale per confermare la struttura rialzista.

Il modello individua tre fattori principali che potrebbero influenzare l’andamento del prezzo: le notizie riguardo un possibile ETF, un contesto macroeconomico più favorevole che stimola la propensione al rischio e una costante accumulazione da parte dei grandi investitori.

🚨 🚨 BREAKING NEWS:



Rex-Osprey Spot XRP ETF ticker is here: (XRPR). 📃 🪙 💰 🇺🇸



Rex-Osprey will launch the first Spot XRP ETF in the USA in 4 days from now 9/18/25. 🇺🇸



BOOOOOOM! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 #XRP #RLUSD #XRPETF 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 pic.twitter.com/ye26yG7LeQ — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) September 14, 2025

La previsione più probabile, con il 60% di possibilità, vede XRP chiudere più sessioni giornaliere sopra i 3,05 dollari, e puntare verso la fascia tra 3,30 e 3,50 dollari a inizio ottobre.

Indicatori tecnici come il breakout da un pattern “testa e spalle rovesciato” e la forza del mercato delle altcoin supportano questa visione.

Lo scenario neutrale, che ChatGPT attribuisce al 30% di probabilità, prevede che XRP rimanga in una fase di consolidamento tra 2,85 e 3,10 dollari, soprattutto se la resistenza a 3,05 si dimostrasse difficile da superare.

Questa situazione potrebbe protrarsi fino a fine settembre, lasciando il mercato in attesa di nuove notizie, come l’approvazione di un ETF o cambiamenti nelle politiche macroeconomiche.

Previsione ribassista per XRP

Infine, lo scenario ribassista, considerato il meno probabile (10%), ipotizza un nuovo indebolimento del mercato. ChatGPT indica che i freni a XRP potrebbero arrivare da segnali restrittivi dalla Federal Reserve, ulteriori difficoltà normative imposte dalla SEC o un calo di Bitcoin. In quel caso il sentiment potrebbe raffreddarsi e spingere XRP sotto i 2,80 dollari, con rischio di toccare anche i 2,55-2,70 dollari.

In sintesi, l’ipotesi principale di ChatGPT-5 suggerisce che XRP possa muoversi verso la fascia tra 3,20 e 3,40 dollari entro l’1 ottobre, all’interno di un range più ampio compreso tra 2,85 e 3,50 dollari.

Alternative in presale da considerare per diversificare

In questo momento il mercato mostra un certo raffreddamento e le incertezze sul piano macroeconomico non sostengono la crescita dei prezzi.

Tra i progetti alternativi da prendere in considerazione si colloca bene Maxi Doge (MAXI) lo strumento di trading ad alto livello speculativo dedicato ai derivati di meme coin. Attualmente in prevendita, è proposto al prezzo di 0,0002575 dollari, e ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari.

Altro fattore che dimostra l’interesse degli investitori nei confronti del progetto è l’alto livello di staking, con un APY dinamico del 147% che ha accumulato nella pool oltre 5 milioni di token.