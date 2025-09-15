L’AI svela il futuro di XRP: previsione sul prezzo per l’1 ottobre
Secondo la previsione dell’intelligenza artificiale il prezzo di XRP dovrebbe stabilizzarsi sopra i 3 dollari all’inizio di ottobre, un livello che si è già dimostrato un importante supporto.
Negli ultimi giorni, XRP si è principalmente mosso in fase di consolidamento, seguendo l’andamento generale del mercato crypto. Al momento, il prezzo è di 2,99 dollari, in calo del 3,12% nelle ultime 24 ore e con un rialzo di oltre il 6% su base settimanale.
Previsione su XRP per l’1 ottobre
Per capire come potrebbe comportarsi XRP l’1 ottobre, abbiamo interrogato il modello più recente di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5, che prevede un prezzo attorno ai 3,30 dollari.
Secondo questa previsione, il supporto chiave si trova tra 2,80 e 2,85 dollari: mantenere questo livello è fondamentale per confermare la struttura rialzista.
Il modello individua tre fattori principali che potrebbero influenzare l’andamento del prezzo: le notizie riguardo un possibile ETF, un contesto macroeconomico più favorevole che stimola la propensione al rischio e una costante accumulazione da parte dei grandi investitori.
La previsione più probabile, con il 60% di possibilità, vede XRP chiudere più sessioni giornaliere sopra i 3,05 dollari, e puntare verso la fascia tra 3,30 e 3,50 dollari a inizio ottobre.
Indicatori tecnici come il breakout da un pattern “testa e spalle rovesciato” e la forza del mercato delle altcoin supportano questa visione.
Lo scenario neutrale, che ChatGPT attribuisce al 30% di probabilità, prevede che XRP rimanga in una fase di consolidamento tra 2,85 e 3,10 dollari, soprattutto se la resistenza a 3,05 si dimostrasse difficile da superare.
Questa situazione potrebbe protrarsi fino a fine settembre, lasciando il mercato in attesa di nuove notizie, come l’approvazione di un ETF o cambiamenti nelle politiche macroeconomiche.
Previsione ribassista per XRP
Infine, lo scenario ribassista, considerato il meno probabile (10%), ipotizza un nuovo indebolimento del mercato. ChatGPT indica che i freni a XRP potrebbero arrivare da segnali restrittivi dalla Federal Reserve, ulteriori difficoltà normative imposte dalla SEC o un calo di Bitcoin. In quel caso il sentiment potrebbe raffreddarsi e spingere XRP sotto i 2,80 dollari, con rischio di toccare anche i 2,55-2,70 dollari.
In sintesi, l’ipotesi principale di ChatGPT-5 suggerisce che XRP possa muoversi verso la fascia tra 3,20 e 3,40 dollari entro l’1 ottobre, all’interno di un range più ampio compreso tra 2,85 e 3,50 dollari.
Alternative in presale da considerare per diversificare
In questo momento il mercato mostra un certo raffreddamento e le incertezze sul piano macroeconomico non sostengono la crescita dei prezzi.
Tra i progetti alternativi da prendere in considerazione si colloca bene Maxi Doge (MAXI) lo strumento di trading ad alto livello speculativo dedicato ai derivati di meme coin. Attualmente in prevendita, è proposto al prezzo di 0,0002575 dollari, e ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari.
Altro fattore che dimostra l’interesse degli investitori nei confronti del progetto è l’alto livello di staking, con un APY dinamico del 147% che ha accumulato nella pool oltre 5 milioni di token.
